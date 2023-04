La 'streamer' Aroyitt toma acciones legales contra un grupo de 'haters' que lleva acosándola más de tres años

La streamer Aroyitt ha compartido en su directo que "después de tres años", ha decidido tomar acciones legales contra sus acosadores, al menos dos usuarios que, según ha revelado, la han "vejado" con comentarios de "acoso y derribo".

La creadora de contenido, ahora residente en Andorra, se había quejado en otras ocasiones de que había un grupo de internautas que se dedicaba a inventar cosas sobre ella, generando polémicas falsas que no existían.

Por eso, finalmente ha denunciado. Tras su reunión con los abogados, ha anunciado que piensa perseguir a estos individuos en "al menos tres jurisdicciones": Andorra, España y México, de donde sospechan que es uno de los denunciados.

"Se os va a pillar, da igual lo que borréis. No voy a perdonar nada", ha declarado en directo: "Todo lo que me habéis hecho en los últimos tres años es inadmisible, algunas penales, incluso".

"He aguantado tres años de acoso y derribo", se ha lamentado: "Me ha influido mucho laboralmente". Ha confesado que han llegado a acosarla en persona, "físicamente", acudiendo a su casa, mostrando su domicilio: "Ya no aguanto más".

No obstante, la mayor prueba de acoso es a través de Twitch. La posibilidad de donaciones en directo ha permitido que "le den dinero", a cambio de "vejaciones" constantes.

Gracias al apoyo de otros compañeros que han sufrido lo mismo y de las pruebas que Amazon y Google pueden aportar, se siente, por primera vez, con confianza de perseguir a estos acosadores y los que vengan en el futuro.