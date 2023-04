Los atuendos de Joaquín Prat se han convertido en uno de los focos de indignación del presentador que, este jueves, ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más divertidos de El programa de Ana Rosa.

En esta ocasión, el problema para Prat ha venido a raíz de la camisa que llevaba puesta y, por tanto, al verse en la pantalla, no ha podido evitar comentar el estilismo que ha llevado desde primera hora de la mañana.

"Joder, qué fea mi camisa, me la voy a cambiar", ha destacado Joaquín Prat junto a una Ana Rosa Quintana que no ha podido evitar reírse para, después, apuntar: "Pero bueno, a ver, ¿cuál es el dibujo?". El presentador, en tono de broma ha señalado: "Creo que es un homenaje que ha querido hacer la estilista a Morante de la Puebla, fíjate lo que te digo".

"Pero si son figuritas de ajedrez, es muy bonito esto, es muy intelectual", ha agregado Ana Rosa. Sin embargo, las palabras de la presentadora no han servido para hacer cambiar de opinión a Joaquín Prat: "No te esfuerces, no te esfuerces... creo que he venido dormido hoy, por eso me la he puesto. Un horror". Pese a esto, el presentador ha respetado la decisión del equipo de estilismo y, finalmente, no se ha cambiado de ropa.

Esta no es la primera vez que Prat critica el atuendo que lleva puesto. Así, hace solo unas semanas, se sonrojó cuando tuvo que levantarse y enseñar completamente su outfit: "Que no me vean mucho, Ana, que hoy voy vestido de hoja". Un comentario que hacía referencia al pantalón y americana en tonos verdes que llevaba.