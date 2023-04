El acuerdo para aprobar la reforma de la ley del 'Solo sí es sí' al que han llegado PSOE y PP no ha sentado nada bien a Irene Montero, quien ha asegurado sentirse "triste" por las modificaciones en la norma aprobada por su ministerio.

"Hoy es un día triste, es el día más difícil que he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas", ha apuntado la ministra de Igualdad durante su intervención en el Congreso de los Diputados. "Los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP", ha agregado Montero.

Unas palabras que no han sentado nada bien a Joaquín Prat que, desde su puesto como presentador de El programa de Ana Rosa, ha recalcado: "En lo penal introduce una serie de subtipos para que cuando haya violencia o intimidación se elevan las mínimas en el caso de condena".

"Son casi mil los que se han beneficiado de las rebajas con esta ley, pero hay uqe hacer que no se beneficien los nuevos condenados", ha explicado el periodista que, además, no ha podido ocultar su enfado con la ministra y su equipo: "Es una cagada mayúscula lo que se hizo con esta ley... ¡pero oiga, reconózcalo! No va a dimitir usted, pero por vergüenza torera reconozca que se han equivocado, que lo han hecho muy mal, que paga usted el pato de la cagada que ha hecho el Ministerio de Justicia y ya está, pasen página".

"Es que dicen 'es que estoy muy triste', pero coño, ¿y las mujeres que ven cómo sus agresores sexuales se están beneficiando de la rebaja de penas no están tristes? ¿Y las que ven que sus agresores sexuales salen a la calle por esta chapuza?", ha apuntado Prat, visiblemente enfadado.

"¿Cuál es el drama? Oiga, arréglenlo ustedes y pidan perdón. Es que lo ha hecho parte del Gobierno. Me da igual con quién lo hayan votado. ¡Es que no hay más!. ¿La ley es buena en otros aspectos? Sí. ¿La ley es una chapuza en lo punitivo? También. Y lo sabe todo el mundo, va en contra del derecho de las mujeres, del feminismo y no lo puedo entender".