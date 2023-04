LoveYoli, víctima de una broma de su novio con la que simula una infidelidad: "Ya me voy preparando pañuelos y psicólogos"

"Ha llegado el día en el que por fin todas esas personas que han hablado sin terminar de saber lo que ha pasado ya pueden ver y conocer a ciencia cierta lo que pasó" es el texto que ha publicado LoveYoli en sus historias, acompañado de un enlace denominado como "supuesta infidelidad".

Para contextualizar este mensaje hay que remontarse a la participación de la influencer en el programa En busca del Nirvana. Fue en el penúltimo episodio de su canal de Mtmad donde a la creadora de contenido le enseñaron unos vídeos en los que Jorge, su novio, le habría engañado durante su ausencia.

Así pues, la nueva entrega de Yoli, yo sí te quiero, cuenta con el visionado en exclusiva por parte de la pareja de las pruebas que determinarían la infidelidad del joven hacia la exconcursante de Gran Hermano 15.

LoveYoli anuncia la supuesta infidelidad de su novio hacia ella. LOVEYOLII_ / INSTAGRAM

"Que se vaya con la otra y ya me voy preparando yo pañuelos y psicólogos. Se lo he dado todo, soy tonta", son las palabras que dice Yoli antes de que su novio entre en el salón para hablar con ella. "¿Qué tienes que decirme? ¿Qué has hecho en este tiempo cuando he estado fuera?", le pregunta nada más verle. "No tengo que decirte nada. Te lo he contado todo, dónde he estado y con quién", responde él.

Tras esta primera toma de contacto, la albaceteña le enseña un vídeo donde se ve a Jorge con un amigo suyo y dos chicas en una discoteca. "Me parece estupendo que salieses de fiesta, pero no me lo dijiste", le dice ella, a lo que el joven comienza a reírse, algo que molesta a Yoli.

"Me rio porque me estás diciendo todo esto cuando no he hecho nada", asegura él. En un segundo vídeo que le enseña, se ve a Jorge, supuestamente, en la calle caminando con una chica de una manera acaramelada.

"Estas zapatillas te las regalé yo", le dice ella, a lo que le asegura que no se reconoce en esos vídeo;:"Se ve desde muy lejos, puede ser que hayan grabado a uno que se parece a mí".

"¿Y por qué cuando te llamé al día siguiente me dijiste que no habías salido?", dice la persona que le ha enseñado las pruebas a la influencer y que ha estado presente durante toda la conversación. "Porque sé que a Yoli no le hace gracia", responde Jorge. "Las mentiras tienen las patas muy cortas y cojo ahra mismo y te pillo", añade el rostro de Mediaset.

El joven, viendo que se le está yendo la situación de las manos, confiensa lo que realmente pasó: "Esa chica es una amiga de mi hermano. En este tiempo que no estabas me habló para tomar algo y la acompañé a su casa para que cogiese una chaqueta, pero no subí".

Con Yoli totalmente fuera de sí, Jorge le justifica el porqué no le había contado nada: "Llegaste del programa y ni quiera me preguntaste por mí, solo hablabas de ti. Si te da igual lo que haya hecho, para que te lo voy a contar".

Después de estas palabras, él sale de la habitación bastante afectado, pero a los segundos vuelve a entrar con un ramo de rosas. "Era broma, era una inocentada", le dice entre risas.

Yoli le mira con cara de shock tras todo lo ocurrido. "Estoy enfadada", le dice mientras mira las flores. "No tengo nada que ocultar, soy muy transparente", concluye el joven para cerrar el capítulo.