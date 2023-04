Aragonès apoya a Serret tras la inhabilitación y afirma que mantendrá sus funciones: "La sentencia no es firme"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, después de este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la haya condenado a un año de inhabilitación por desobediencia en la organización y celebración del 1-O, y ha afirmado que mantendrá sus funciones institucionales: "La sentencia no es firme".

Aragonès ha recordado que la sentencia del TSJC viene derivada de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del 1-O, a las que ha tildado de "sentencias políticas porque se persigue una actividad política", y ha afirmado que acudirán a los tribunales internacionales para defender los derechos de Serret.

En la misma línea se ha pronunciado eEl líder de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado de "profundamente injusta" la condena contra la consellera, ya que "votar no es un delito y el referéndum del 1 de octubre no fue un delito".

En declaraciones a los medios en la sede de ERC, Junqueras ha "reiterado" que "el 1 de octubre no fue un delito, votar no es un delito, hacer un referéndum no es un delito, defender la independencia no es un delito".

"Cualquier condena es una condena profundamente injusta, porque es contra todos, contra los derechos de la ciudadanía de Cataluña, contra nuestros derechos de manifestación, reunión, expresión o voto. Y es un ataque contra el derecho de la sociedad a decidir su futuro votando", ha afirmado.

El dirigente republicano ha dicho que ERC se siente "profundamente orgullosa" de haber "contribuido a la victoria democrática del 1-O", ante la que el Estado "sólo ha sabido responder con represión".

Y tras agradecer a Serret su trabajo y expresar su solidaridad con ella, ha sentenciado: "Reiteramos nuestra convicción de que democráticamente ganaremos la independencia de Cataluña"

Puigdemont: "Buscan inhabilitarnos a todos"



El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha tildado de "injusta" la condena a un año de inhabilitación a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret: "Cada condena y cada inhabilitación busca condenarnos e inhabilitarnos a todos. No pararán nunca".

Es una "condena injusta para una causa judicial injusta", ha asegurado Puigdemont en un mensaje en su cuenta de Twitter al poco de conocerse la inhabilitación de Serret.

Condemna injusta, per una causa judicial injusta. Cada condemna i cada inhabilitació busca condemnar-nos i inhabilitar-nos a tots. No pararan mai.

Tota la solidaritat amb la consellera @MeritxellSerret. https://t.co/tw0SSMFzqJ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 26, 2023

Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha afirmado que el referéndum del 1-O "no fue ningún delito y por eso no merece ni un minuto de inhabilitación, cárcel o exilio para nadie".

"De nuevo, la justicia española interfiere en la política catalana. En el Estado, la política la marcan las togas y no las urnas", ha dicho Turull, que también fue conseller del Govern del 1-O.