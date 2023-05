Entrevista

Carlos Jean nos hace volar Hasta el cielo. No de forma literal, pero sí musical, ya que el productor, que a finales de los 90 formó el grupo Najwajean con Najwa Nimri, vuelve con un EP (disco corto) que recoge los cinco temas que creó para la banda sonora de la nueva serie española que arrasa en la plataforma de streaming.

Se está especializando en bandas sonoras.Para mí es el trabajo que más importante que se puede hacer dentro de la música. Hoy, en un mundo tan efímero, donde los singles son tan cortos y las canciones pasan tan rápido, empezar a hacer una canción en el minuto cero y terminar en el 120, y que tenga un desarrollo, una trama, me parece que es un ejercicio musical importantísimo. Es un trabajo que a nivel de marketing es menos reconocido que un single, pero que sí que forma parte de lo que para mi vida es importante en el desarrollo del negocio como es su sostenibilidad. Es decir, durar en el tiempo. No podemos estar siempre a la expectativa de lo efímero.



¿La música necesita del marketing?Claro. No todas las canciones o los artistas tienen detrás una campaña de marketing increíble, pero sí es verdad que, de los que están dentro de las grandes campañas, hay unos que funcionan mejor y otros peor. Siempre necesitas esa capa de marketing, es absolutamente fundamental. Pero también el talento. Es una mezcla. Con marketing se llega y con talento te quedas.



Para quedarse ha llegado Bizarrap, que le ha dado su lugar a la figura del productor.Yo estoy feliz, porque actualmente uno de los artistas más importantes del mundo es él. Gracias a él ahora todo el mundo entiende lo que hace un productor. Es que todas las canciones de los artistas que han trabajado con Bizarrap son el número uno de esos artistas. El artista es siempre lo más importante, pero dependiendo de con qué productor trabaje puede sonar de una manera o de otra.



Dijo que Rosalía era la mejor artista española de siempre.Sí. Y es que el fenómeno Rosalía sigue, no es Macarena (la canción de Los del Río), que sí, que marcó una historia, pero es que ella es un fenómeno mundial y transversal. A mí lo que me gusta de los artistas es que busquen cosas y no se repitan, que intenten que la música nos haga más grandes y que vayan un paso más allá. Rosalía lo hace. Además, es una tipa que compone, que está empezando a producir y lo hace bastante bien, y que siempre colabora. Es una artista que hay que tener en el radar constantemente, para estar mirando todo lo que hace. Cuando escucho sus discos digo: ‘ostras, es que no da puntada sin hilo, es que no se conforma’. Hace cosas que te vuelan la cabeza.



¿Hay intrusismo en el mundo del DJ?A mí el intrusismo no me importa, no somos dueños de nada. El arma más poderosa que tiene una persona que teme el intrusismo es el tiempo. Un influencer, por ejemplo, puede vivir un momento dulce y decidir pinchar. Y está muy bien, yo no soy quién para criticar que tú pinches o no, serán el tiempo y la gente quienes decidirán. Si lo haces bien, y has aprovechado tu oportunidad, a lo mejor te tiras 20 o 30 años pinchando. Creo que en la vida todo el mundo tiene derecho a aprovechar sus oportunidades. Ahora bien, dudo muchísimo de que yo vaya a ir a verlo. Al final el tiempo te pone en tu sitio.



¿Y cuál es el sitio de los DJ?Si eres bueno y trabajas, puedes tener más o menos suerte, pero es fundamental en una carrera a largo plazo que te esfuerces y seas humilde. Hay que intentar buscar siempre ir un paso más. Pero creo que, muchas veces, hay muchos DJ que se equivocan al volcar su carrera en tener más visibilidad. Yo lo hago, ¿eh? Trabajo el marketing y he estado tres años en El Hormiguero, que me ha dado lo que no está escrito, pero hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba empezando a dejar de ser músico para convertirme en un personaje de televisión. Ahí decidimos ambas partes que se tenía que terminar. Es muy bueno tener visibilidad, pero no todo vale. ¡Ostras, es que yo he compartido cabina con personas a las que mi gente les han tenido que montar su equipo porque no sabían hacerlo!



Hasta el cielo aborda el tema de la marginalidad. ¿Es importante mostrar ese mundo?La ficción muestra muchas realidades que no vemos. Esa diversidad cultural lo que hace es agitar la mente de las personas y tener ciertos prismas, como, en este caso, el empoderamiento de la protagonista, que se hace con todo.



¿Qué opina de este movimiento?Para mí, este tema tiene dos prismas, uno político y uno humano. Desde el segundo de ellos, yo creo en las personas. Para mí solo hay dos colectivos: personas buenas y personas malas. Yo me considero persona ante todo. Estamos viviendo un momento en el que la política nos lleva, primero, a posicionarnos, y luego ya te juzgamos y discutimos. Y no, no estoy de acuerdo.



¿Cómo nació este proyecto?Nació desde ese punto de necesidad de una música electrónica, con un punto urbano, para una serie de chavales que se dedican a robar. Y la verdad es que musicalmente le queda muy bien, le da una personalidad especial.

¿Qué opina de los políticos?Que son una vergüenza importante. Si todos fuéramos igual de profesionales que ellos, duraríamos muy poco. Están demostrando un nivel... Ya todo da igual, y están haciendo un flaco favor a su trabajo y a su vida. La política está en un punto muy débil y deberían haber una serie de cambios.



Carlos Jean Hijo de una ferrolana y un haitiano, Carlos Jean (La Coruña, 15 de junio de 1973), saltó a la fama gracias a Najwajean, el grupo que formó con Najwa Nimri. Productor, DJ, publicista y cantante, ha sido nominado 6 veces a los Grammy Latinos y tiene un Premio Ondas a mejor DJ. Además de su faceta musical, ha trabajado en el mundo del marketing con diversos proyectos musicales.

¿Ha aparcado definitivamente Najwajean?Nosotros nos adoramos y nos necesitamos musicalmente, eso es indiscutible. Como personas, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, así que es la relación más clara del mundo. Cuando nos interesa juntarnos musicalmente, porque necesitamos encontrar la raíz de donde venimos, que es Najwajean para los dos, nos volvemos a juntar. Lo interesante es que este año hace 25 años que salió No blood, nuestro primer trabajo, así que nunca se sabe...