La fuerte discusión entre Adara y el resto de 'Supervivientes' por un trozo de tortilla: "No me lo merezco y es injusto"

El pirata Morgan le dio la posibilidad a Adara, Jonan, Diego, Yaiza y Bosco de conseguir un trozo de tortilla cada uno si se ponían de acuerdo por unanimidad en cómo repartirlos. Y es que cada trozo era de una proporción diferente.

Bosco, Diego y Yaiza opinaron que la mejor idea era darle el trozo más pequeño a Adara. "No te he visto superactiva en la pesca y no vigilas el fuego", le dijo Diego.

"¡Pero si yo pesco todos los días!", exclamó la aludida, que no estaba conforme con las afirmaciones de sus compañeros. "No me lo merezco y es injusto", declaró. "Como Superviviente tengo dos cojones y no estoy de acuerdo", concluyó Adara.

Bronca por repartir los pedazos de tortilla 💣



🔁 Team Adara

❤ Team Yaiza



🏝 #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/MMmxVAEbmU — Supervivientes (@Supervivientes) April 25, 2023

Al no estar de acuerdo, no comerían ninguno. Esto generó que Yaiza se arrancara, y Adara le respondió: "Esta señorita se merece el más pequeño porque solo lleva dos semanas aquí". La pareja de Ginés se enfadó porque no le llamase por su nombre.

Jonan Wiergo estuvo de acuerdo con su compañera Adara, con respecto al trozo más pequeño y quién lo merecía: Yaiza. Al no llegar a un punto en común, no comieron tortilla.