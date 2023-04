Comienza el juicio contra Ed Sheeran tras ser acusado de plagiar 'Let's Get It On', el tema de Marvin Gaye

El juicio contra Ed Sheeran por el supuesto plagio del tema de Marvin Gaye, Let's Get It On, ha tenido lugar este martes en un tribunal de Nueva York con la selección del jurado, según informan medios locales.

La denuncia fue interpuesta en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción, y en ella se dictó que el artista británico plagió este tema con su canción Thinking Out Loud, que data de 2014.

Está previsto que el cantante participe como testigo en el juicio, que arranca a dos semanas de la publicación de su nuevo álbum. Sus abogados aseguran que ambas canciones se basan en una progresión de acordes común.

A partir del 6 de mayo, Ed Sheeran dará comienzo a su gira Mathematics, compuesta por veintiún conciertos ofrecidos entre Estados Unidos y Canadá, que finalizará el 23 de septiembre en Inglewood (California). Entre estas paradas no está incluida la ciudad de Nueva York, donde precisamente se celebra el juicio.

No es la primera vez que el británico tiene que presentarse en el juzgado para resolver un caso relacionado con su música. El cantante ganó en marzo del año pasado un juicio en Reino Unido tras ser acusado de copyright en su tema Shape of you.

En referencia a esto, escribió un tuit el año pasado donde decía: "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60.000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles".

Serán así los doce miembros del jurado que sean elegidos durante este lunes los que decidirán, bajo la supervisión del juez Louis Stanton, si las similitudes entre ambas canciones son fruto de un plagio o mera coincidencia.