Los expajareros de La Rambla de Barcelona llevan al Parlament las firmas de la ILP para lograr que no se les expulse de la icónica vía

Los expajareros de La Rambla de Barcelona han entregado este martes al Parlament de Catalunya las firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se les declare Patrimonio Cultural Inmaterial. De este modo, pretenden evitar que se les expulse de esta icónica calle, pues el proyecto de remodelación de la vía no contempla su permanencia.

Xavier Cuenca, de la familia propietaria de cinco de los 11 puestos de los antiguos 'ocellaires', ha contado que recogieron 66.116 firmas, de las que el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) validó "más de 56.000", cuando necesitaban un mínimo de 50.000. "Estamos muy contentos", ha asegurado.

"Ahora se debatirá en un pleno del Parlament si la ley prospera o no", ha dicho Cuenca, que ha añadido que aunque saliera adelante, eso no les aseguraría poder seguir en La Rambla. "Pero el reconocimiento que no nos quiere dar el Ayuntamiento nos lo daría el Parlament, con lo que ganaríamos fuerza", ha afirmado.

"Sería mucho más fácil que hubiera un diálogo con el Consistorio, pero no existe esta voluntad por su parte", ha asegurado el expajarero, que ha contado que "la semana que viene" se reunirán con los diferentes partidos con representación en la cámara catalana.

Por otro lado, ha explicado que han preparado un "proyecto" que tienen intención de entregar al Ayuntamiento con "propuestas" para cambiar el negocio de sus puestos, dedicados a la venta de artículos para los turistas desde que la normativa sobre protección de animales les impidió seguir vendiendo pájaros. Algunas de sus ideas son vender productos respetuosos con el medio ambiente o con perspectiva de género.

Desde el Ayuntamiento señalan que los expajareros "ya están fuera de la licencia municipal y que en su momento se estudió caso por caso para poder dar salida a todos desde el ámbito laboral".

Sin embargo, Cuenca defiende que los permisos no están caducados porque se renovaron implícitamente, coincidiendo con dos modificaciones administrativas que aplicó Consistorio en los años 1998 y 2009.