La 'tiktoker' Abril Cols acusa a su novio Fermín Aldeguer de infidelidad

Apenas un mes después de que se confirmarse, parece que la relación entre la tiktoker Abril Cols y el motorista profesional Fermín Aldeguer ha llegado a su fin.

Según informó el tiktoker Abel Planelles, la relación llevaba un par de meses viento en popa, pero no habían revelado nada oficialmente a la espera de que el piloto de Moto 2 cumpliera 18 años.

Esta semana ambos estaban al mismo tiempo en Miami y una publicación de Aldeguer de la mano con una chica sirvió para confirmar del todo el noviazgo en redes sociales.

No obstante, horas más tarde, una serie de tuits de la tiktoker han desvelado una supuesta pelea entre ambos, llevando a la ruptura. "¿Que tu novio se hable con tías que no conoce (no son sus amigas) por Instagram, les cuente sus cosas, les conteste historias, y le haga gracia, os parece de ser infiel o no?", preguntó muy directamente a sus seguidores.

Que tu novio se hable con tías que no conoce (no son sus amigas) por instagram, les cuente sus cosas, les conteste historias, y le haga gracia 🥲🙂 os parece de ser infiel o no?? Gracias es para una amiga — Abril Cols (@AbrilColsSa) April 23, 2023

Una publicación que vino seguida de indirectas todavía más claras de su enfado. "No necesito a nadie para brillar", "Yo nunca perdono" u "Hoy duele, mañana ni te acuerdas", han sido algunos de sus últimos mensajes.

ready amiga ya salí https://t.co/rjn1cPOwkv — Abril Cols (@AbrilColsSa) April 23, 2023

Respondiendo a los tuiteros que la pedían que, aunque no fuera infidelidad, terminase la relación, reveló que "ya salió" de ella. Por lo tanto, no hay duda que Abril Cols y Fermín Aldeguer ahora seguirán sus caminos por separado.