El cambio que llega a las tarjetas de crédito y cambiará su uso para siempre

Las tarjetas de crédito son uno de los métodos de pago más utilizados en la actualidad, que han dejado de lago otros medios, como el dinero en efectivo, y que se suman a otros modos de pagos más modernos, como puede ser el uso de los teléfonos móviles. Sin embargo, las tarjetas sufrirán una modificación que cambiará su uso para siempre.

En concreto, a partir del año 2024, se va a llevar a cabo la eliminación de la banda magnética que, todavía hoy, tienes todas las tarjetas de crédito, una iniciativa que implementará Mastercard con el objetivo de que, en 2033, ninguna tarjeta de crédito y débito de esta red de pago tenga la mencionada banda magnética.

Este cambio dejará "un largo camino para que el resto de los socios que aún dependen de esta tecnología introduzcan progresivamente el procesamiento de tarjetas con chip", tal y como indican en un comunicado.

El principal cambio que introducirá la eliminación de la banda magnética es que los usuarios no podrán pagar en los datáfonos deslizando su tarjeta por la ranura lateral destinada a ello, un método que ya está obsoleto y que solo se utiliza en caso de que el chip que tienen las tarjetas no sea legible o no funcione por algún motivo.

¿Por qué se elimina la banda magnética?

La banda magnética se implementó a principios de los años 60 gracias a IBM, con el objetivo de codificar la información y facilitar el el uso y el cobro mediante tarjetas de crédito.

Sin embargo, el pago electrónico y las tarjetas con chip ofrecen actualmente más seguridad y autorización en tiempo real, además de que permiten la aceptación de tarjetas de todos los tamaños, por lo que las bandas magnéticas quedan obsoletas y desactualizadas.

"Las tarjetas con chip actuales están equipadas con microprocesadores mucho más capaces y seguros, y muchas llevan incorporadas pequeñas antenas que permiten realizar transacciones sin contacto", indican desde Mastercard.

De este modo, debido a la disminución de los pagos con banda magnética y a la incorporación de los pagos con chip, "las nuevas tarjetas de crédito y débito de Mastercard no tendrán que tener banda magnética a partir de 2024 en la mayoría de los países", se concluye.