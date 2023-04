Naomi y Adrián, de 'La isla de las tentaciones 6', se dan una segunda oportunidad: "El amor de verdad no es tan fácil de romper"

El paso de Naomi y Adrián por La isla de las tentaciones 6 fue de lo más dramático. Ambos cayeron en la tentación con Napoli y Keyla, respectivamente, y decidieron volver a España solteros.

Pero la pareja se ha dado una segunda oportunidad. Y es que seis meses después le han contado a Sandra Barneda cómo han conseguido limar asperezas y olvidar los errores cometidos durante su estancia en República Dominica.

"Lo pasé muy mal. Pensaba que lo tenía superado, pero verlo… En el fondo no me esperaba que fuera a caer", recuerda la joven mientras ve algunas imágenes de las que incluso en algunas aparta la mirada.

Sobre su affaire con el italiano asegura que "había atracción" pero que no quería acabar su relación con Adrián por ello. "Siempre hemos tenido claro que lo que tenemos una tracción física y nada más, hace dos o tres meses que no nos vemos", declara, afirmando que la única vez que le ha visto fue en un restaurante donde coincidieron.

Tras las declaraciones de Naomi, la presentadora recibe a Adrián. "Es inevitable pensar en lo que ha pasado. Venía aquí pensando que lo tenía superado", le comenta el joven, que no puede evitar llorar cuando le ponen vídeos sobre su paso por el reality.

"Borraría el día que me lancé al mar", se sincera antes de reencontrarse con Naomi. Cuando la joven vuelve al salón, la pareja se abraza, pero ella le lanza una pulla: "No lo has contado como me lo has dicho a mí siempre, en vez de decir que cambiarias tu beso con Keyla… No quería llorar, pensaba que íbamos a venir aquí e iba a ser todo bonito".

Después de estas palabras, ambos se funden en un beso y dejan ver tanto a los espectadores con a Sandra Barneda que han vuelto. "Lo hemos superado, no hablamos del tema, cuando nos dimos la oportunidad fue sin rencores, ahora mismo estamos muy bien, mejor que nunca", confirma la valenciana.

"Ella es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos y tenía muy claro que quería volver con ella", apunta él. "Te quiero con locura y quiero pasar el resto de mi vida contigo, te quiero para toda la vida", prosigue directamente mirando a su novia, quien le responde que se siente "muy afortunada" de tenerle.

"Creo que lo nuestro es amor puro, aunque hayan pasado mil cosas, no han podido con nosotros porque el amor de verdad no es tan fácil de romper. Me haces sentir muy especial" concluye Naomi.