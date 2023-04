Marina abandona el plató en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones': "¿Pero cómo eres tan falso?"

Durante el reencuentro de La isla de las tentaciones: seis meses después, Marina y Álex protagonizaron una fuerte pelea junto a Manu, el tentador de villa playa.

Marina tuvo mucha afinidad con Manu en el programa, con el que le fue infiel a Álex en La isla de las tentaciones. “Se molestaba con cualquier cosa, y él no era mi pareja. Cuando se abandonó, me rompí”, dijo la joven sobre el tentador.

Álex interrumpió la charla entre Sandra Barneda y Marina. “Qué sorpresa”, dijo la presentadora. “Creo que fue una experiencia dura y no creo que yo sea el único que hizo las cosas mal”, explicó él.

Ambos se reprocharon las imágenes que protagonizaron siendo infieles al otro. “Qué bonitas las imágenes”, le dijo Marina irónicamente. “Pues anda que las tuyas”, respondió Álex. Pese a todo, ambos confirmaron que habían vuelto y continuaban su relación.

Manu entró al plató y confirmó que Marina y él habían quedado "dos o tres veces". Ella lo desmintió: “¿Cómo eres tan falso? Yo contigo no me he acostado en mi puta vida”.

Álex se enfadó mucho y no creyó la versión de su novia, generando que ella se marchase al grito de "¡mentiroso!", para el tentador. Al volver, siguió defendiendo su versión: "Te lo juro por mi abuela".

Finalmente, Álex le dijo que no le creería hasta ver las pruebas y Marina no estuvo conforme, recalcándole su intención de cortar con él: "Ni aunque veas las pruebas vamos a seguir juntos".