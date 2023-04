Cepeda, enfadado tras encontrar cucarachas en el escenario de la sala en la que iba a dar su concierto: "Me sacó de mis casillas"

Cepeda se encuentra completamente centrado en la gira de su nuevo disco, Sempiterno, que ya se encuentra en el número 2 de España. En todas sus paradas, los protagonistas son los temas del cantante y el cariño de sus fans. Sin embargo, en su paso por Salamanca, no fue igual.

Así lo explicó el propio cantante a través de su cuenta de Twitter, donde contó la experiencia que vivió en la Sala Potemkin: "Pido perdón de antemano a toda la gente que ha venido y viene al concierto de Salamanca por el asco que me da alquilar una sala y que no hayan limpiado ni las cucarachas del suelo antes del concierto".

Y es que, según el cantante, las condiciones higiénicas del local eran completamente inaceptables. Por ello, tras finalizar el concierto y encontrarse "más calmado", quiso explicar cómo vivió esta experiencia.

"En 5 años de carrera jamás me he quejado de absolutamente nada de ninguna sala", comenzó a narrar el intérprete, "pero llegar y ver a Diego barriendo cucarachas del escenario y el suelo lleno de cristales y bichos de la noche anterior me sacó de mis casillas".

"Quiero lo mejor para la gente que viene a verme. Ya que se paga la sala, yo al menos exijo un mínimo de limpieza tanto para mí como para vosotros, y ese mínimo no se cumplía", ha destacado el cantante. Además, dejó entrever que el responsable de la sala le amenazó con una demanda por "decir que no friega".

Ante las explicaciones, sus seguidores quisieron mostrarle todo su apoyo por la mala experiencia. "No es culpa tuya" o "Menudo asco" fueron algunos de los comentarios más destacados.