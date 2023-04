Abril a 40 grados

El tiempo no da tregua. A partir de hoy los termómetros subirán hasta niveles más propios de julio que del mes de abril . Un pronóstico implacable que no contempla una sola precipitación en las cuencas hidrográficas mas sedientas de España. La sequía y sus consecuencias, con Doñana como telón de fondo, serán hoy objeto de discusión en el cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado. Menos electoral y más pegada a los problemas del campo será la reunión que mantendrá en Bruselas el ministro de Agricultura. Se necesitan medidas racionales y realistas, no peleas por un puñado de votos.