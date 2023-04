'Espejo Público' felicita a Tita Cervera por su 80 cumpleaños y esta corrige la biografía que el matinal había preparado sobre ella

El pasado domingo, 23 de abril, Tita Cervera alcanzó los 80 años. Este lunes, Espejo Público ha querido contactar en directo con la baronesa Thyssen-Bornemisza para felicitarla en directo por su reciente cumpleaños.

El matinal ha comenzado su felicitación apuntando que la baronesa es hija de un mecánico, una información que la propia Tita Cervera se ha apresurado en desmentir en cuanto le han dado la palabra: "Tenéis algunas equivocaciones".

"Siempre repetís, no sé por qué, que mi padre era mecánico. Con respeto a todos los mecánicos, mi padre tenía varios garajes de reparación de automóviles porque era un forofo de los coches", ha destacado la baronesa que, además, ha apuntado: "Decís cosas que no son. Primero deberíais constatar si son ciertas o no".

Puesto que la baronesa estaba corrigiendo gran parte de la información que contenía el vídeo de felicitación del matinal, el periodista Aurelio Manzano ha optado por interrumpirla para, a voz en grito y secundado por el resto de colaboradores, decirle: "¡Feliz cumpleaños!".

"No se dicen los años. Yo, desde hace muchísimos años, veo la vida con la edad que me he querido quedar, que son los veinte, donde estaba muy feliz, muy tranquila... Veo la vida como si tuviera 'veintitantos' años", ha agregado Tita Cervera.

Pese a esto, la baronesa ha recalcado que celebró su cumpleaños "en familia": "Con mi hijo, sus hijos, su mujer, mis niñas... Todos bien. Regalos divinos que me encantan, pero no voy a empezar a hablar de eso. Además, estoy ocupadísima. Me levanto cada día a las 7:30 horas y tengo cosas que hacer, así que no voy a estar mucho rato con vosotros, por favor".

Finalmente, Aurelio Manzano ha apuntado a los rumores acerca de una biografía de la baronesa que sería escrita por Nieves Herrero, a lo que Cervera ha respondido: "Estoy preparando mi propia biografía. Estoy escribiéndola porque creo que será lo que más se parezca a mi forma de pensar y de ser".