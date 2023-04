Merche señala a 'Tu cara me suena' para defenderse de las acusaciones de hacer 'playback' por Ana Mena: "No me mola nada"

La próxima semana Merche imitará a Ana Mena junto a Abraham Mateo, que acudirá a Tu cara me suena para interpretar junto a la gaditana el exitoso Quiero decirte.

El programa, que se emitirá en Antena 3 el próximo viernes, ya está disponible en Atresplayer Premium y ha sido tras ver su actuación -y filtrarse varios trozos de la misma en redes sociales- cuando muchos espectadores han acusado a Merche de hacer playback, ya que su voz parece idéntica a la de Ana Mena.

Sin embargo, tal y como se ha defendido la gaditana, que señala al propio programa, todo se debe a un error técnico. "Nadie hace playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada", ha escrito en Twitter.

Tras el comentario de un tuitero, que intenta arrojar más luz sobre el tema, ella detalla: "Los concursantes no grabamos coros. Siempre son los coros originales, solo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz. El señor que hizo la mezcla no tuvo un buen día y lo lamento. Ya os enseñaré los ensayos con el sonido de plató, que no tiene nada que ver", prometía la cantante de Distancia.

Además, la artista manifestó estar "totalmente de acuerdo" cuando un tuitero comentó que "está Ana Mena de fondo, que se oye más que a la propia Merche".

"Espero que durante esta semana lo arreglen para que el viernes podamos ver la actuación bien, por favor", deseaba una cuenta fan del programa, ante lo que Merche se mostró pesimista: "Pues no lo creo".