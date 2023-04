Cristiano y Georgina ¿grave crisis?: "Él está harto de ella y no es feliz"

Cristiano y Georgina podrían estar atravesando una fuerte crisis. Eso es lo que, al menos, aseguran medios portugueses sobre una de las parejas de moda del mundo rosa.

De de estas informaciones se han hecho en Socialité, donde han señalado que, según los medios lusos, la ruptura "podría estar muy cerca". "Cristiano estaría muy decepcionado con la Georgina que estaría conociendo ahora mismo. Georgina estaría enseñando la patita, creyéndose la reina y alardeando, y eso al jugador no le gustaría nada", han señalado desde el espacio de Telecinco.

Aunque no es la primera vez que surgen rumores sobre una posible ruptura entre el futbolista y la modelo, sí que es la primera vez que vienen con tanta fuerza. "Hace meses que lo llevo diciendo, no están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto", señala Leo Caeiro, un amigo de la madre de Cristiano.

Así, se desprende de la información que el futbolista no aguantaría más la actitud egocéntrica de la modelo, ya que, como apunta esta fuente, estaría cansado de su ritmo de vida y de la imagen que está proyectando Georgina.

Y es que, tal y como apunta Daniel Nascimiento, periodista y colaborador, "Cristiano no está feliz. Georgina se pasa todo el día metida en un centro comercial de Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar".