Yolanda Díaz defiende crear una empresa pública de energía y tacha de “bochornosos” los beneficios de las eléctricas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, defendió este sábado la creación de una "empresa pública de energía" para defender que es "un derecho fundamental" y dijo que "los márgenes empresariales de las tres grandes multinacionales" eléctricas en España "son bochornosos".

Así lo declaró durante un acto de Barcelona en Comú junto a la alcaldesa Ada Colau en el Palacio de Congresos, Yolanda Díaz -que comenzó su intervención entre gritos mayoritarios de 'presidenta' y algunos pitidos críticos que fueron acallados- afirmó que "Barcelona en Comú nos dijo que era clave no hacer un negocio de la energía, que era clave descarbonizar la economía y empezar por el ámbito más próximo que son justamente los municipios".

Durante los últimos años, Barcelona se ha convertido en una ciudad con mayor justicia social, más verde y más amable.



Yolanda Díaz defendió la idea de "una agencia, una empresa pública de energía, para decir que la energía es un derecho fundamental y que hay muchísimas personas que ven como se le cortan sus suministros, que ven que no pueden pagar la factura de la luz, la factura del gas, muchísimas personas que no pueden encender la calefacción en invierno, sencillamente porque no tiene recursos". Y añadió que no iba a hablar de los márgenes empresariales de las tres grandes multinacionales en nuestro país, pero son "bochornosos".

La líder de Sumar elogió el mensaje de dicho proyecto municipalista acerca de que "hay elementos, recursos con los que no se hace negocio" e indicó que no comparte "un modelo basado en energías que estén centrados en los poderes oligopólicos del Estado".

Además, la vicepresidenta segunda aseguró que "ha llegado el momento de hablar del tiempo del trabajo, de los cuidados, de la transición no solo energética y ecológica y digital, sino también de los cuidados".

"Ha llegado el momento de poner el tiempo social en el centro de la actuación también del municipalismo y así lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en la legislación laboral y lo vamos a hacer desde el municipalismo", dijo.

"Si no gobernase Ada Colau y Barcelona en Comú seguirían mandando los de siempre, seguirían enriqueciéndose los de siempre, seguirían privatizando servicios los de siempre" y agregó que la sanidad pública catalana "tiene que ser mejorada y debe de ser la principal actuación de un gobierno que quiera cambiar la vida de la gente".

"En el Gobierno del Estado hemos empezado a cambiar la vida de la gente, hemos conseguido un reto fundamental que es eliminar el gran problema en parte que tiene la vida de la gente, se llamaba precariedad", subrayó Yolanda Díaz, quien criticó las anteriores reformas laborales con la que los jóvenes "tenían que elegir entre un contrato de mierda o estar en el paro y esto lo hemos cambiado y ahora hay que seguir adelante".

Críticas a Feijóo



"Hoy estoy aquí por algo fundamental, porque la política va de ideas y el municipalismo del Partido Popular del señor Feijóo, el municipalismo del caciquismo que tan bien conocemos en Galicia, el municipalismo de la privatización, de la austeridad y de los recortes, sigue estando en nuestras leyes", afirmó Díaz.

Además, agregó que "se acabaron las leyes de austeridad también en el municipalismo de nuestro país, se acabaron las leyes de austeridad, estamos radicalmente hartas"

Yolanda Díaz ensalzó la batalla de Ada Colau por la vivienda y afirmó que la recién acordada Ley de Vivienda "da un paso adelante". "Pero también es verdad que no nos conformamos, también es verdad que queremos más, que somos conscientes de que tiene que ser ensanchada, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona es una lástima que los alojamientos turísticos hubieran quedado fuera".

Por otro lado, la ministra la ministra de Trabajo y Economía Social consideró que "es muy importante el turismo en Barcelona y en nuestro país, el 12% del PIB", pero objetó que "si estamos hablando de transformaciones, del modelo productivo, el sector del turismo tiene que ser sostenible, tiene que ser ecológico, tiene que ser con derechos laborales".