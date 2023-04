Michelle Obama sorprende a los clientes de una librería: "Por favor, compra mi libro"

Michelle Obama protagonizó uno de los momentos más emotivos de la televisión estadounidense gracias a su visita al programa de Jimmy Fallon. La que fuera primera dama de su país acudió a The Tonight Show para promocionar su nuevo proyecto, un pódcast sobre su libro, The light we carry.

Para ello, el presentador decidió que la mejor idea posible sería acercarse a sus fans para pedirles "por favor" que compraran su libro. Así, ambos acudieron a una librería preparados para dejar sin aliento a quienes acudieran a ella.

Todo parecía normal, de no ser por un gran cartel promocional del audiolibro. Y es que este tenía incorporado un micrófono por el cual Fallon y Obama podían hablarles a los clientes. Estos, sin embargo, creían que se trataba de una grabación.

Michelle Obama surprises customers at a bookstore. (Video: The Tonight Show) pic.twitter.com/cVA8tAViuy — Mike Sington (@MikeSington) April 20, 2023

Así, cada vez que una nueva persona se acercaba, la exprimera dama no dudaba en pedirles todo tipo de cosas. Desde que "mostraran sus mejores pasos de baile" hasta que, "por favor, por favor de verdad", compraran su libro.

A los pocos segundos de interactuar con los clientes, Michelle salía de la habitación en la que estaba escondida para darles la gran sorpresa. Nadie se imaginaba encontrarse a la esposa de Barack Obama, y prueba de ello eran las caras de sorpresa, chillidos y risas nerviosas.

El vídeo del 'sketch' no tardó en hacerse viral en redes sociales. En Twitter, ya ha superado las 600.000 reproducciones y no son pocos los comentarios de usuarios asegurando la "envidia" que sienten o lo emotiva que es la situación.