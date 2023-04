Hace seis años que anunciaron su ruptura, pero la relación de Paula Echevarría y David Bustamante sigue causando interés. A día de hoy, ambos se guardan un gran respeto y cariño, sobre todo por la hija que tienen en común, Daniella, y siguen apreciando los detalles que tuvieron el uno con el otro mientras estuvieron juntos.

Una muestra de ello es el amor con el que Echevarría guarda su bien más preciado: un anillo de oro blanco que su expareja le regaló cuando nació su hija. La propia actriz lo contó recientemente, agradecida y sonriente, a Europa press.

Para Echevarría, esta pieza es la más preciada de su joyero: "La que me regaló David cuando nació Daniella, por el valor que tiene, es una joya muy especial, porque era mi primera hija, era muy bonita, era un momento muy bonito".

La modelo cree que los regalos que se hizo en su día con Bustamante deben quedarse donde están, porque, de no ser así, perderían su valor: "Me ofendería que me los devolviera. Yo creo que cuando haces un regalo, haces un regalo en ese momento por algo y eso va contigo de por vida".

No es la primera vez que Echevarría habla de esta joya, pues ya lo hizo en una conversación con ¡Hola! "La pieza más especial de mi joyero es un anillo en oro blanco y brillantes que David me regaló cuando nació Daniella", contó en su día a la revista.

Con el paso del tiempo, la modelo y el cantante han demostrado que la cordialidad es lo más importante para facilitar su día a día y, especialmente, el de Daniella, que llegó a sus vidas en el año 2008.

La confirmación de su separación por parte de ambos tardó más de un año en llegar tras meses de rumores, pero con los años han seguido peleando por demostrar que mantienen un vínculo cordial y cercana. "Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación que hemos firmado el acuerdo de divorcio. Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos", comunicaron en su día.

Ahora ambos han rehecho sus vidas. Echevarría celebraba su quinto aniversario con Miguel Torres, padre de su segundo hijo, Miguel Jr, el pasado mes de enero, mientras Bustamante disfruta desde 2018 de su relación con la bailarina Yana Olina.