Bisbal suma un logro más a su carrera: el Pioneer Award en los Latin American Music Awards 2023

Los Latin American Music Awards 2023 están celebrando su octava edición esta noche. Desde Las Vegas se entregarán reconocimientos a los artistas más destacados de la música latina. Bad Bunny, Becky G y Daddy Yankee podrían convertirse en los artistas de la noche, pues son los que más nominaciones acumulan en los Latin American Music Awards 2023.

De momento, Becky G ha recibido el premio a la mejor canción del año por su tema Mamiii junto a Karol G. La cantante urbana subió al escenario muy emocionada y le agradeció el apoyo.

La estrella española del flamenco-pop David Bisbal ha sido galardonado con el Premio Pionero en los Latin American Music Awards 2023.

Celebrando 20 años en la música, Bisbal fue elogiado por su buena amiga, y también superestrella Olga Tañón, quien le entregó el premio especial. "David, es increíble todo lo que has conseguido en 20 años", le ha dicho. "Trajiste el flamenco a mi casa y sigues alegrándonos la vida".

Bisbal, visiblemente emocionado, ha subido al escenario para agradecer el reconocimiento a sus fans, a su familia y a los Latin AMAs. "Madre mía de mi vida. Me enamoré de la música latina hace 20 años gracias a grandes compañeros como Ricky Martin, Chayanne y Juan Luis Guerra. Eso me permitió enamorarme de verdad de la música latina. Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, decidí fusionarla con mis raíces, mi bandera. Hasta la fecha, no he parado. ¿Y saben qué? Estoy listo para los próximos 20 años. Vamos!"

A continuación ha llegado su actuación, que arrancó con su nuevo tema Ajedrez, para pasar después al homenaje musical con Tañón y Ángela Aguilar al frente. Se interpretaron Bulería, el himno pop flamenco de Bisbal y Ave María, su éxito de 2003.