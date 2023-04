Quedan dos días para poder disfrutar del reencuentro de una de las familias más famosas de la ficción televisiva en España. Telecinco emitirá este sábado 22 de abril un especial por el 20.º aniversario de la serie y no solo la audiencia está emocionada, sino también el propio reparto.

Una muestra de ello es la publicación que una de sus protagonistas, Natalia Sánchez, quien daba vida a la joven Teté, ha publicado este jueves en su perfil de Instagram.

La actriz ha compartido una fotografía con algunos de sus compañeros en la serie, entre ellos, Antonio Resines, Belén Rueda y Víctor Elías. Ellos también están preparados para la cuenta atrás.

La imagen pertenece al reencuentro, tal y como ha explicado la artista, y contiene muchas emociones. "¿Os suenan estas caras? Pues sí. Somos nosotros, nada más y nada menos que 20 años después. Y el momento del reencuentro, que se produjo hace unas semanas gracias a la grabación del videoclip de Fran Perea y Víctor Elías. Inexplicable. Tantas emociones, recuerdos, risas, lágrimas...", rezan las primeras líneas del post.

"Esta foto puede parecer un simple selfie, pero hay tanto detrás… tanto que quiero, tanto vivido, tanto de lo que soy hoy… y, en parte, gracias a estas 6 personas maravillosas que me acompañaron durante una etapa importantísima de mi vida. Por eso, todas ellas, (y muchas más que no están en esta foto) van a tener un lugar muy especial en mi corazón para el resto de mi vida…", se lee en la publicación.

Sánchez ha explicado que "el motivo del reencuentro fue la grabación del videoclip de la canción Uno más uno son 7, que han reeditado Fran y Víctor". El vídeo podrá verse a partir de las 00.00 horas de este viernes en el canal de YouTube de Fran Perea.

"En él vais a poder vernos juntos 20 años después y escuchar esta canción que os hará, como mínimo, viajar en el tiempo… Este es el único reencuentro que vais a poder ver de la familia Serrano", ha añadido.

El reencuentro de Los Serrano se emitirá el sábado por la tarde o por la mañana, así que no afectará a la franja de prime time. En la parrilla se mantendrá Got Talent: All Stars, que se estrena en la cadena de Mediaset. En FDF, el primer canal del grupo de comunicación, se recopilarán los mejores momentos en una maratón.

La noticia llega meses después de que el cantante Fran Perea, uno de los grandes protagonistas de la serie, le prometiera al presentador David Broncano que iba a idear algo especial por el aniversario de la ficción, tratando de reunir al elenco por las dos décadas de la serie.

Por su parte, el actor Antonio Resines informó que se iba a celebrar un reencuentro "probablemente en una televisión en abierto". A la celebración se une, además, la unión de Perea y Víctor Elías, Marcos y Guille Serrano, para lanzar Uno más uno son 20.