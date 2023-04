Una de las familias más queridas de la televisión volverá el 22 de abril a las pantallas de quienes, durante ocho temporadas, siguieron sus peripecias en Telecinco. La serie Los Serrano cumple 20 años y Mediaset ha preparado un programa especial para celebrarlo.

Telecinco ha anunciado este lunes por sorpresa que el elenco de la serie se reencontrará el próximo sábado. El programa se emitirá después de la emisión del primer capítulo, que en el año 2003 ofreció por primera vez ese mismo día, el 22 de abril.

La emisión se emitirá por la tarde o por la mañana, así que no afectará a la franja de prime time. En la parrilla se mantendrá Got Talent: All Stars, que se estrena en la cadena de Mediaset. En FDF, el primer canal del grupo de comunicación, se recopilarán los mejores momentos en una maratón.

La noticia llega meses después de que el cantante Fran Perea, uno de los grandes protagonistas de la serie, le prometiera al presentador David Broncano que iba a idear algo especial por el aniversario de la ficción, tratando de reunir al elenco por las dos décadas de la serie.

Por su parte, el actor Antonio Resines informó que se iba a celebrar un reencuentro "probablemente en una televisión en abierto". A la celebración se une, además, la unión de Perea y Víctor Elías, Marcos y Guille Serrano, para lanzar Uno más uno son 20.