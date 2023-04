El nuevo festival en los Jardins de Pedralbes, Les Nits de Barcelona, contará con Natalia Lafourcade, Morat, Bisbal o Diego el Cigala

El nuevo festival que albergarán los jardines del Palau de Pedralbes es Les Nits de Barcelona, que del 27 de junio al 26 de julio programará una treintena de conciertos, como los de Natalia Lafourcade, Morat, David Bisbal, Tom Odell, Sebastián Yatra, Melody Gardot, Gloria Trevi, Manhattan Transfer, Antonio Orozco, Alizzz y Diego el Cigala.

Lo ha anunciado este jueves el presidente del Grup Clipper's y director del festival, Juli Guiu, y la CEO de la promotora, Vanessa Llopart, en un acto celebrado en el Palau de Pedralbes conducido por el actor Carles Sans y con las actuaciones de Orozco y Meritxell Neddermann.

Antonio Orozco en la presentación del festival. ACN

Les Nits de Barcelona estará dividido en dos fases: en la primera, del 27 de junio al 6 de julio, acogerá hasta diez noches de conciertos en la zona del jardín con un aforo de hasta 800 personas, que conducirá a una segunda fase, con 20 conciertos hasta el 26 de julio para 2.400 asistentes en un auditorio situado frente al Palau.

Inaugurará esta primera fase el compositor y cofundador de Txarango Sergi Carbonell, con temas de su nuevo disco como cantautor en solitario 'Refugi', y le seguirá Sara Roy (28 de junio); Delafé y las Flores Azules, con su vuelta a los escenarios (29 de junio) y un espectáculo la compañía de hip-hop Brodas Bros (30 de junio), "muestra del carácter multidisciplinar del festival".

Mariona Escoda compartirá su nuevo álbum 'D'una altra manera' el 1 de julio; el grupo Elefantes y el cuarteto femenino de flamenco Las Migas subirán al escenario los días 2 y 3, respectivamente; y le seguirán las canciones festivas y alegres de Buhos (4 de julio); Meritxell Neddermann y su piano (5 de julio) y Lildami, que con su música urbana clausurará esta primera parte del programa.

Lafourcade inaugurará las noches en el auditorio con su nuevo proyecto 'De todas las flores', y los días siguientes será el turno de Orozco, dentro de su gira 'Mitad Antonio, Mitad Orozco'; Alizzz con su nuevo 'Boicot'; Bisbal dentro de su gira 'Me siento vivo'; Yatra, "de las estrellas latinas del momento", y los argentinos God Save the Queen, que celebrarán los 50 años de la banda británica.

La banda de rock Molotov lo hará el 13 de julio y le seguirán el violinista Ara Malikian (14 de julio); la banda The Manhattan Transfer, con la celebración de sus 50 años (15 de julio) y un espectáculo tributo al Rey León (16 de julio), antes de Els Amics de les Arts, con su regreso a los escenarios, y Diego el Cigala, que celebrará los 20 años de 'Lágrimas Negras' con Bebo Valdés, el 17 y 18 de julio, respectivamente.

La estadounidense Melody Gardot llegará el día 19 a Les Nits de Barcelona, que encarará su recta final con el show 'Por fin solo' de Carles Sans y los conciertos del compositor Havasi (21 de julio); la soprano Ainhoa Arteta (22 de julio); la banda Taburete (día 23); Gloria Trevi (día 24) y el británico Tom Odell con su nuevo 'Best day of my life', antes de que los colombianos Morat lo sellen el día 26 celebrando diez años de carrera con 'Si ayer fuera hoy'.

Guiu ha destacado que la propuesta artística del nuevo festival busca "adaptarse a las tendencias artísticas del momento, teniendo en cuenta el entorno cambiante, así como los retos que surgen en una de las ciudades con más oferta y consumo cultural, como es Barcelona".

Niegan rivalidad con Conert Studio

Sobre el hecho de que Concert Studio --promotora hasta ahora del festival en el recinto y que este año se traslada al Poble Espanyol-- haya nombrado al nuevo festival 'Alma Festival Jardins Pedralbes', ha respondido que él hubiera apostado por otro nombre, aunque ha añadido que se está "intentado buscar la rivalidad entre las dos empresas y no hay ninguna".

Y al ser preguntado por si teme contraprogramaciones con el Festival de Cap Roig (Girona), que organiza también Clipper's, ha considerado que "es mejor parecerse a los propios que a otros" festivales de otras promotoras, y ha asegurado que le interesa tener en ambos carteles a artistas que destacan dentro del panorama musical actual, como Yatra.

Llopart ha defendido que el festival pretende ser punto de encuentro cultural de referencia de la ciudad con un cartel ecléctico, que apuesta tanto por artistas consolidados como por talentos emergentes, y que será "accesible para todos los públicos y bolsillos", con un precio de media de 36 euros.

Contará con un espacio destinado a la restauración, diseño y artes escénicas que, de la mano del White Summer, que por primera vez estará presente en Barcelona, "reunirá a grandes nombres de la gastronomía de la ciudad", como Deleito, Madrelievito, Kao, Casa Pepe, Camarasa, Nomo, Sauleda y Cal Blay Food Lovers.