El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles (EE UU) informó este miércoles que el cantante y actor Aaron Carter falleció el pasado 5 de noviembre "accidentalmente" tras ahogarse en la bañera. Así queda reflejado en el informe de la autopsia, documento que Melanie Martin, la prometida del artista, pone en entredicho.

Según el documento, el artista, de 34 años, perdió la vida tras aspirar un gas inflamable llamado difluoroetano y que, además, respiró alprazolam, un sedante para tratar trastornos como la ansiedad. Cuando su cuerpo fue hallado en el baño de su vivienda, ubicada en la ciudad californiana de Lancaster, no presentaba traumatismos "potencialmente mortales". Sin embargo, aunque todo parece estar más claro, Martin duda del análisis.

La prometida del intérprete ha contado al periódico The Sun que hallaron a Carter vestido dentro de la bañera, lo que, considera, no tiene sentido, ya que si se hubiera querido dar un baño, habría tenido que hacerlo desnudo.

"No voy a poder pasar página, aunque lo necesite mucho, porque yo no me lo creo. El forense me dijo que le encontraron con la ropa puesta. ¿Cómo podría haberse ahogado con la ropa puesta? Todavía tengo muchas más preguntas que me gustaría que se respondieran en relación con la investigación policial", ha valorado.

No obstante, Martin ha reconocido que, probablemente, tendrá que quedarse siempre con la duda. La joven rompió con el artista poco después del nacimiento de su hijo Prince. Durante meses protagonizaron varias idas y venidas y enfrentamientos, pero parece que todo forma parte del pasado y que, por encima de todo, ahora solo queda el cariño.