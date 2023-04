El libro que comenzó a escribir Aless Lequio y que, a su muerte, decidió completar y publicar Ana Obregón, El chico de las musarañas, se ha convertido en un nuevo debate en torno a la actriz que, en la novela, no duda en abordar diferentes temas.

Uno de los capítulos más sorprendentes es aquel en el que la actriz cuenta sus supuestos intentos de suicidio: "Me levanté envuelta en una capa de sudor frío, me quité el camisón blanco que estaba empapado y salí desnuda de mi habitación. A lo lejos, vi las lucecitas de los barcos que dormían en la bahía. Sentí una infinita atracción hacia esas luces que flotaban en el vacío".

"Un salto y acabaría mi pesadilla. Un solo salto y estaríamos juntos eternamente. Sentía como si mi misión en esta vida ya hubiera terminado y me llenaba de una felicidad inmensa ese saltito hacia ti. No quería vivir más estando muerta por dentro. De repente, pasó una estrella fugaz, se levantó un viento huracanado que salió de la nada, el mar en calma se transformó en aguas revueltas y el oleaje golpeó furiosamente contra las rocas. ¿Era tu señal, hijo mío? Qué cobarde era. Me perdoné la vida, otra vez, con la valentía que tú me enseñaste", agrega la bióloga en su libro.

Este miércoles, desde el plató de Espejo Público, el psiquiatra José Carlos Fuertes ha criticado duramente la narración de Ana Obregón: "Esto no son intentos de suicidio, para nada. El intento de suicidio es otra cosa conceptual y psiquiátricamente hablando".

"En segundo lugar, yo estoy absolutamente en contra de lo que está pasando después. Lo que estamos viendo ahora está perjudicando enormemente a las personas que están en una duda entre si paso a la acción o no. Esta teatralización, esta forma de vendernos una conducta autolítica, esta forma casi romántica seduce mucho a una persona que está pasando un momento así en su vida. Yo le pediría a la señora Obregón y a todo el mundo que está a su alrededor que tuvieran en cuenta que en España se están produciendo 4.000 suicidios, once al día", ha agregado el doctor Fuertes.

Por su parte, Nacho Gay ha recalcado que Ana narra en su libro que "no ha recurrido ni a psiquiatras ni psicólogos ni pastillas en un estado en el que quería morir todos los días". Finalmente, Susanna Griso ha sentenciado: "A mí todo esto me parece un error. Si tienes una necesidad, pide ayuda, para eso están los psiquiatras y los psicólogos".