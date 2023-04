El tema de Ana Obregón sigue dando que hablar. Tras el anuncio de su maternidad subrogada y la exclusiva en la que contó que la pequeña Ana Sandra es hija biológica de Aless Lequio -por tanto, su nieta-, este miércoles se publicó El chico de las musarañas, libro de su hijo que terminó de escribir ella.

Este miércoles, Cuatro al día habló sobre este asunto, momento que Jaime Peñafiel, presente en el programa, aprovechó para dar su tajante opinión: "Quiero decir algo que puede herir la sensibilidad de algunas personas, pero no falto el respeto".

"Lo digo con toda la honestidad, estoy harto, dolorosamente harto, de que una persona esté utilizando la memoria de su hijo y ahora la de su hija", sentenció el periodista.

"Yo, que he perdido a una hija también, tengo la fuerza moral para decirlo", recordó. El experto en la Casa Real española perdió en los años 90 a su hija Isabel, que falleció a los 21 años por las drogas, por lo que aseguró que entendía el dolor de Ana Obregón, pero no compartía las decisiones que estaba tomando.

"No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Y Ana, con tal de estar en las portadas de todas las revistas, es capaz de remover Roma con Santiago", opinó.

"A mí me indigna. Tengamos respeto por la memoria de tu hijo y ahora no utilicemos a la hija. Y luego el libro...", defendió. "Yo he perdido a una hija y no lo permito (...) Hay que tener respeto por los muertos y no utilizarlos en propio beneficio".

Esta no es la primera vez que Jaime Peñafiel habla de Ana Obregón, pues, tras el fallecimiento de Aless Lequio el 20 de mayo de 2020, habló sobre ello en su columna de El Mundo. Según criticó, estaba "rentabilizando hasta la náusea la muerte de su hijo" exponiendo en revistas y tele "ese shock emocional".

"El fallecimiento de un hijo siempre me conmueve hasta lo más profundo porque lo he sufrido personalmente con Isabel, mi única hija. Como Álex lo era de Ana y Alessandro", escribió. "No hay terapia mágica. El duelo hay que recorrerlo. No hay atajos. Solo el tiempo".