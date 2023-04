Planes para el fin de semana: un Arca de Noé fotográfico y el piano conquistando Madrid

Los planes para este fin de semana se adaptan a todos los bolsillos y se extienden por todo Madrid, con numerosos conciertos gratuitos de piano o con una rutilante orquesta sinfónica británica. Una feria de coleccionismo con guiños a los años noventa; la nueva aportación al circo de uno de los creadores de Circo del Sol; la magia de Harry Potter con música en directo en Wizink Center; una película mítica como París-Texas regresando a las salas; la voz femenina más relevante del Siglo de Oro teatral; y una espectacular colección de retratos de animales en peligro de extinción de la mano de National Geographic.

1. Fotografía y naturaleza. Photo Ark en Gran Vía

Entrada a la exposición Photo Ark en el flagship de Movistar Photo Ark

La exposición Photo Ark nos acerca al conocimiento de las especies animales en peligro de extinción, a través de las espectaculares fotografías realizadas para National Geographic por Joel Sartore, referencia indiscutible en ese campo. A raíz de una grave enfermedad de su esposa, Sartore decidió abandonar los trabajos que le obligaban a ausentarse durante largos períodos en lo más recóndito de la Naturaleza. De ahí surgió la idea de documentar las especies en peligro de extinción que se encuentran representadas en zoos y acuarios de muchas capitales, diseminados por un total de 50 países.

Las condiciones para la realización de estas fotografías son prácticamente las de un estudio, aunque portátil, y permiten aplicar un lenguaje visual muy característico, aplicando fondos blancos o negros que eliminan las referencias de escala y destacan en cada caso los colores y rasgos de cada especie animal.

Orangutanes de Borneo en el Houston Zoo Joel Sartore (National Geographic)

De este modo, un animal diminuto adquiere la misma relevancia que un elefante. Además, "las fotografías expuestas posibilitan una conexión especial con el observador, puesto que no se trata de mostrarlo integrado en su entorno, ajeno a la cámara. Hay una explícita búsqueda de la mirada del animal, para obtener un retrato emotivo, especialmente elocuente en los primates", según comenta a 20minutos Jaime Rojo, fotógrafo, explorador de National Geographic y embajador de esta exposición en su paso por Madrid, que constituye una especie de Arca de Noé de los animales en peligro de extinción.

La sección Tras las cámaras muestra el montaje necesario para que Sartori efectúe su trabajo y permite imaginar las dificultades para que los animales posen con tranquilidad -aunque me gustaría verle intentando retratar a alguno de mis sobrinos-.

Joel Sartore retratando a un serval en el Lincoln Children’s Zoo de Nebraska Cole Sartore

Las fotografías se ofrecen en gran formato, impresas con una resolución excepcional. Como información relativa en cada caso se ofrece el número de ejemplares censados en la actualidad, que en algunos casos es dramáticamente bajo, así como un código de clasificación que establece el nivel de riesgo de extinción.

Entre las fotos expuestas, encontramos una de las últimas hembras de Rinoceronte Blanco del Norte, antes de los infructuosos intentos por conseguir una reproducción natural -ahora ya sólo quedan vías de reproducción asistida para su recuperación-; algunos ejemplares de cabra montés, que nos permiten recordar cómo esta especie estuvo a punto de desaparecer en la Península Ibérica. En 1905 sólo existían 15 individuos y fue la afición a la caza del Rey Alfonso XIII la que permitió recuperar una cabaña numerosa. También maravillosas fotografías de lobos, linces y águilas imperiales, especies que nuestro país ha conseguido recuperar en la actualidad, gracias a programas coordinados de cría en cautiverio y reintegración en su hábitat natural. Casos de éxito de los que podemos sentirnos orgullosos.

Photo Ark en las galerias superiores del flagship de Movistar Photo Ark

La exposición se realiza gracias a National Geographic, Disney+ y Movistar Plus+. Permanecerá abierta hasta el 2 de mayo en la flagship de Movistar de la Gran Vía de Madrid, en el Edificio Telefónica. El montaje permite un recorrido variado por diferentes salas, especialmente atractivo para una visita en familia.

La muestra quiere concienciar al público de todas las edades sobre la importancia de proteger la fauna global y la biodiversidad del planeta. "La exposición no pretende ofrecer la información mascada a la audiencia -recuerda Jaime Rojo-, porque se perdería algo fundamental en el avance de la ciencia, que es la curiosidad. A partir de la cifra de ejemplares que quedan vivos, se pretende incitar a que el visitante se interese e investigue. Lo poderoso de esta exposición es la parte visual. Esa es la filosofía de National Geographic: utilizar el poder de la imagen para despertar en las personas el deseo de entrar en acción. Esa acción puede ser muy variada, desde leer con detalle las crónicas de medio ambiente en la prensa, a participar en un grupo local para la protección de animales".

2. Teatro. 'Valor, agravio y mujer' de Ana Caro de Mallén

Esgrima en 'Valor, agravio y mujer' de Ana Caro de Mallén Sergio Parra

La Compañía Nacional de Teatro Clásico recupera la figura de Ana Caro de Mallén como dramaturga de una época, el Siglo de Oro español, nutrida de grandes nombres, pero donde su obra merece ser valorada en su justa medida. Al frente de Valor, agravio y mujer se pone la gran actriz Beatriz Argüello en su debut como directora en el Teatro de la Comedia, consiguiendo unos resultados fieles al texto de la andaluza -tan pocos datos hay sobre ella que ni siquiera puede asegurarse su lugar de nacimiento-, sin extravagancias, sincero, sacando el máximo partido del elenco de actores que ha conformado con acierto.

Julia Piera y Pablo Gómez-Pando en 'Valor, agravio y mujer' de Ana Caro de Mallén Sergio Parra

La mujer agraviada, burlada por la figura del seductor que embauca a ingenuas damas para conseguir sus favores, bajo promesas que siempre acaban incumplidas, parecían manchar la honra de la mujer de manera permanente. Sin embargo, esa culpa atribuida a sí misma acaba por deshacerse tras una reflexión serena. Nada tenía que reprocharse, y de ese modo es capaz de superar una situación doblemente injusta e incluso perdonar al desvergonzado, liberándose definitivamente. Estas reflexiones se enmarcan en un contexto ligero, en una comedia de capa y espada al uso, con los mecanismos habituales que hacen fluir la acción. Precisamente es una escena de duelo que enfrenta a Don Juan y Doña Leonor, disfrazada de hombre, la que despertó la carcajada y los aplausos del público al incorporarse un tercer contendiente -el príncipe de Pinoy- haciendo graciosos aspavientos. Duelo a tres resuelto con mucha soltura.

Escenografía de Carolina González para 'Valor, agravio y mujer' Sergio Parra

Ambientada en los Países Bajos, algunos conceptos estéticos plasmados en la escenografía provienen de la pintura de aquellas tierras, como reconoce la directora. Fondos de Brueghel empleados en Los cinco sentidos; o una bella composición que rememora los patios de armas, como puede verse en la espléndida fotografía anterior, aportan calidad estética a la propuesta de Beatriz Argüello.

Una escena de la obra de Ana Caro de Mallén en el Teatro de la Comedia Sergio Parra

La trayectoria exitosa de Don Juan, quien consigue sortear todos los inconvenientes para salir pitando en el momento que estima oportuno, y así seguir nutriendo su extensa relación de devaneos amatorios, comienza a truncarse a lo largo de la función hasta acabar atrapado en un laberinto que se plasma sobre el escenario en las últimas escenas. Confusión interior que sólo puede deshacer la propia Leonor, con su espíritu de perdón. "Leonor no haría todo lo que hace por Don Juan si ese hombre no mereciera la pena. Como directora no me interesa ridiculizar lo masculino". Son las palabras de Beatriz Argüello.

Juana Escabias ha realizado la versión del texto de Ana Caro, y apuntaba durante la presentación su dedicación para rescatar del injusto olvido a la que considera la mayor dramaturga femenina del Siglo de Oro, mujer que alcanzó fama y reconocimiento en vida, habiendo constancia fehaciente de que percibió remuneración por sus obras. Se congratuló en la presentación de que esta autora haya conseguido penetrar en el espacio más relevante del Teatro de la Comedia, su Sala principal, alcanzando en cierto modo esa Habitación propia que Virginia Woolf deseaba para facilitar el desarrollo intelectual completo de la Mujer.

Saludos tras el estreno de 'Valor, agravio y mujer' en el Teatro de la Comedia Adolfo Ortega

Lluís Homar, como responsable máximo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también destaca esta rehabilitación como una de las tareas que un teatro público debe procurar, en este caso con la colaboración de otra entidad como Loterías del Estado, que está apoyando nuestra excelsa dramaturgia mediante el patrocinio de numerosas producciones, cosa que debemos celebrar.

3. Clásica. Royal Philarmonic Orchestra y Piano City

Vasily Petrenko dirige a la Royal Philarmonic Orchestra en Madrid Ben Wright

Las recomendaciones de música clásica para este fin de semana ofrecen opciones para todos los bolsillos, desde el ciclo Ibermúsica, que trae a las mejores orquestas del mundo a Madrid, hasta un festival que ofrecerá conciertos de piano gratuitos durante tres días, en diferentes lugares de la ciudad.

Piano City llega por segundo año consecutivo para llenar de música interpretada al piano algunos espacios emblemáticos de la ciudad, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Durante los días 21, 22 y 23 de abril, jóvenes valores e intérpretes experimentados serán protagonistas de un total de 55 conciertos gratuitos de música clásica, jazz, flamenco, electrónica y new age.

Cartel de Piano City en su edición de 2023 Cedida

En esta segunda edición se celebrarán conciertos en el Invernadero de Arganzuela, el Museo de Historia de Madrid, Goethe Institut, Ateneo de Madrid, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, CentroCentro, Matadero Madrid, Espacio Cultural Serrería Belga y Cuesta de Moyano.

Más de 50 pianistas españoles y extranjeros participarán en esta fiesta de la música que contará con una importante presencia femenina.

Destacando algunos de los eventos, con el título El Piano de Bebo, el sábado 22 de abril en el patio del Centro de Cultura Condeduque una velada íntegramente dedicada al mítico músico de jazz afrocubano, Bebo Valdés.

Piano City llega a su segunda edición este año en Madrid FELIPE NOMBELA

A la música electrónica y ambient music está dedicada integralmente la programación en el Espacio Cultural Serrería Belga, con músicos nacionales e internacionales, incluyendo en algunos casos imágenes proyectadas en gran pantalla.

El sábado 22, entre las 11 y las 14 horas, en el emplazamiento de la Cuesta de Moyano, entre casetas y libros, habrá un escenario al aire libre donde se alternarán seis jóvenes pianistas, con programas musicales tan sorprendentes como inesperados.

Cerraremos las jornadas con la actuación de la pianista madrileña Rosa Torres-Pardo, que tocará el programa Una noche entre Granada y Sevilla, con músicas de Mompou, Falla, Granados y Debussy, en el Ateneo de Madrid, el domingo 23 a las 20 horas.

La otra opción clásica de estos planes nos lleva a Ibermúsica, ciclo en el que se presenta una de las mejores orquestas británicas, La Royal Philharmonic Orchestra, el jueves 20 de abril en el Auditorio Nacional de Música.

Junto a su director musical, el premiado Vasily Petrenko, ofrecerá un concierto con obras de Dvorák (Concierto para violonchelo) y Chaikovski (Sinfonía Manfred op. 58). La agrupación contará con el violonchelista Narek Hakhnazaryan, debutante en Ibermúsica con esta cita.

Desde que ganó el Primer Premio de Violonchelo y la Medalla de Oro en el XIV Concurso Internacional Chaikovski en 2011 a la edad de 22 años, Narek Hakhnazaryan ha colaborado con la mayoría de orquestas importantes y en recitales y música de cámara en muchos de los festivales más prestigiosos del mundo. Ahora interpretará una cumbre de los conciertos para violonchelo como es el Concierto de Antonin Dvorák.

Ford Madox Brown. 'Manfred on the Jungfrau' (1842) Public Domain Wikipedia

La sinfonía Manfred de Chaikovsky se inicia con un impresionante Lento lugubre, siguiendo el esquema del poema dramático de Lord Byron, Manfred. Este drama en verso se centra en un noble suizo atormentado por la muerte de su amada Astarté, sobre la que se siente culpable, e intenta olvidar ese sentimiento invocando a unos espíritus que advertiremos en la partitura del ruso.

Desde su presentación en España de la mano de Ibermúsica en 1974, la agrupación ha ofrecido decenas de conciertos bajo las batutas de maestros como Jesús López Cobos, Sir Colin Davis, Kurt Masur, Antal Doráti, Yuri Temirkanov, Vladímir Ashkenazy o Charles Dutoit.

4. Circo. 'Nuda' en Espacio Ibercaja Delicias

Una imagen del espectáculo NUDA de Daniel Finzi Pasca Viviana Cangialosi

El Espacio Ibercaja Delicias presenta la primera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas, un evento que traerá espectáculos internacionales de primer nivel desde el 20 de abril al 4 de junio.

Este fin de semana llega con uno de los creadores más importantes relacionado con el mundo del circo, Daniele Finzi Pasca, productor multipremiado en todo el mundo y la mente detrás de shows tan espectaculares como Luzia y Corteo de El Circo del Sol o las ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos de Turín (2006) y Sochi (2014).

'NUDA' se presenta en el Espacio Ibercaja Delicias Viviana Cangialosi

Daniele Finzi Pasca presenta en Madrid el espectáculo NUDA, inspirado en su novela homónima, tras una larga gira por los principales teatros de Italia. "Es un espectáculo para sentir y vivir. Una historia onírica en la que todo los objetos y personajes están volando", ha asegurado el artista. NUDA llega después haber visitado el Teatro Olympia de Valencia durante la primera quincena de abril, para recalar en Madrid desde el jueves 20 de abril hasta finales de mes. Tras ello continuará gira por otras ciudades de España.

Se anuncia como un espectáculo lleno de misterio y asombro, en el que la profundidad y el abismo están en continuo diálogo con un mundo ligero y luminoso, compuesto de planos que se sobreponen e interactúan. Cinco extraordinarios artistas interpretan un espectáculo en el que la fuerza teatral se combina con una narración poética con sabor a ensueño, en absoluta armonía con el teatro físico y la danza aérea.

La narración se centra en dos hermanas gemelas que crecieron juntas en una familia un tanto excéntrica, redescubriéndose en un abrazo lleno de alegría y libertad reencontrada. Este juego acrobático y teatral se vuelve posible gracias a un sistema de vuelo innovador, junto a una instalación de luces interactiva entrelazada con la narración y un potente universo sonoro, componen este espectáculo mágico y surreal.

5. Cine. 'Harry Potter' en WiZink Center y 'Paris, Texas'

'Harry Potter y la piedra filosofal' se proyecta este fin de semana en Wizink Center Cedida

El WiZink Center se llenará de magia el domingo 23 de abril con un concierto dedicado a una de una de las sagas cinematográficas más populares de la historia del cine: Harry Potter. La Orquesta Filarmónica das Beiras interpretará la música del maestro John Williams acompañando a la película Harry Potter y la piedra filosofal (2001), que será proyectada en una pantalla de grandes dimensiones.

Gracias a este concierto se podrá revivir la más increíble historia de amistad, magia y aventuras, con música en directo que repasará todos los temas de la producción cinematográfica.

Harry Potter y la piedra filosofal 20minutos | Archivo

En colaboración con Warner Bros, se está llevando a cabo esta serie de conciertos de la saga Harry Potter por múltiples ciudades a nivel internacional para homenajear a la saga The Harry Potter Film Concert Series. Más de 90 músicos interpretarán en vivo esta mágica banda sonora, mientras los espectadores visionan simultáneamente la historia en una pantalla gigante.

El filme narra cómo un chico de once años, Harry Potter, descubre que es hijo de dos destacados magos, de los que ha heredado poderes mágicos. Para desarrollar su educación mágica es enviado a la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería.

Para los más cinéfilos también tenemos una cita ineludible. Se trata de la proyección especial de Paris, Texas, de Wim Wenders, en los Cines Verdi, el sábado 22 a las 20 horas.

Un hombre camina errante por el desierto sin rumbo y sin saber quién es. Su hermano acude en su ayuda e intenta que recuerde su vida cuatro años atrás, cuando abandonó a su mujer y a su hijo. Mientras recupera la memoria, descubre la oportunidad de reparar los errores del pasado.

Nastassja Kinski en una escena de 'París, Texas' (1984) de Wim Wenders .

Un aliciente añadido a este pase especial de los Verdi, es que tras la película se efectuará un coloquio via streaming con el director de la película. Recordemos que este año Wenders presenta película en el Festival de Cannes, Perfect Days, una colaboración germano japonesa.

Paris, Texas se estrenó en 1984 y es una road movie escrita por L. M. Kit Carson y Sam Shepard. La película contó con una pareja tan vaiopinta como Harry Dean Stanton y Nastassja Kinski, y dejó clavado para siempre el tema musical de Ry Cooder que abre esta reseña.

6. Coleccionismo. Antik Passion Almoneda y los 90

Antik Passion Almoneda se celebra en IFEMA Cedida

Este fin de semana finaliza Antik Passion Almoneda, la gran cita para los amantes del coleccionismo, el arte, la decoración y la joyería, que hasta el 23 de abril estará en el pabellón 12 de IFEMA MADRID, reuniendo a los apasionados de este mundo que podrán disfrutar de la oferta de 87 anticuarios, almonedas y galerías participantes.

Miles de piezas curiosas, con más de 50 años, para todos los gustos y bolsillos. Para quienes buscan lucir un look vintage, actual y a la moda, combinando prendas y complementos, Antik Passion Almoneda es el espacio ideal para encontrar ropa y accesorios únicos y con sabor. La decoración y la mesa tendrán un especial protagonismo con una amplia oferta de muebles de gran calidad, objetos decorativos, o vajillas de porcelana de Limoges, además de porcelana china y europea, objetos de cristal (Murano, Whitefriar), plata, cuberterías y mantelerías.

Para los amantes de la joyería, bisutería y relojería, la feria propone también un amplio abanico de piezas que incluyen broches, pendientes y gargantillas. Los visitantes encontrarán también una amplia gama de relojes vintage de primeras marcas.

Antik Passion Almoneda también tiene un apartado dedicado al arte Cedida

Igualmente, pondrá a disposición de los asistentes una gran diversidad de obras plásticas de artistas como Eduardo Chillida, Manolo Valdés, Joan Miró, Xavier Mascaró, Eduardo Arroyo, Jaume Plensa, Luis Feito, Juan Genovés, Bosco Sodi, y un largo etcétera.

Instrumentos musicales, juguetes de principios de siglo, máquinas de escribir y de fotos, abanicos, bastones, globos terráqueos, cerraduras, postales, libros, candelabros, lámparas, binoculares, bronces, cajas de música, microscopios, plata, porcelana, cristalería, mantones, encajes, mantillas, alfombras, tapices y relojes, entre otros, conforman una interesante propuesta para todos los asistentes.

Un apartado nuevo en Antik Passion Almoneda es 'La Cápsula del tiempo" Cedida

Además, y como novedad este año, los asistentes podrán disfrutar también de La cápsula del tiempo, un nuevo espacio experiencial y sorprendente dedicado a los 90. Un viaje en el tiempo con el que vivir de primera mano la experiencia noventera. La exposición ICONOS hará un recorrido en formato fotográfico a través de distintos objetos icónicos de esa década, como la botella de vidrio de Coca-Cola, que este año cumple su 70 aniversario en España. Un claro ejemplo de circularidad, con un envase que perdura en el tiempo como icono mundial y que cuenta con una media de 25 usos, unos 7 años de vida.

Otro de los espacios, Rebobinados La Casseteria tendrá como protagonista a las cassettes, no solo disponibles para escuchar el sonido más auténtico de una cinta, sino que habrá talleres e incluso un divertido concurso para ver quién es el más rápido rebobinándolas con ayuda de un boli bic. Además, el laboratorio Revelados La Peliculera, el lugar para ver y ser visto, estará repleto de cámaras y fotos noventeras donde los visitantes podrán posar y llevarse su propia instantánea a casa.

La zona Recreativos estará preparada para jugar al pinball, a juegos como el Pac- man o el Tetris en máquinas arcade, además de al clásico futbolín. Tampoco faltará la mítica cabina telefónica que se convertirá en un simbólico photocall.

El momento foodie también tendrá su propio espacio con un puesto de perritos calientes, palomitas y distintas marcas colaboradoras que se sumarán a esta celebración con sus propios corners.

El horario es de 11.30h a 20.30h y permite realizar un fascinante viaje por miles de objetos y obras de arte para todos los gustos y bolsillos; piezas especiales de diferentes estilos, épocas y procedencias.