Rosario Mohedano recuerda su peor momento y lanza un posible dardo a 'Sálvame': "Me he sentido muy juzgada"

Rosario Mohedano atraviesa un buen momento, tanto en lo personal como en lo profesional. Ella misma lo cuenta en la revista Semana, que este miércoles ha publicado una íntima entrevista en la que la cantante asegura que, tras pasarlo mal con ciertas personas, ahora está feliz.

La artista, que trabaja en la creación de nuevas canciones, admite en su conversación que su tema De qué vas es "un golpe en la mesa" frente a la "impotencia" que sintió por la actitud de una persona a la que, hace un tiempo, "tenía entre ceja y ceja".

Mohedano no quiere desvelar de quién se trata, aunque se lo hizo pasar muy mal durante una época más larga de lo esperado: "Me había maltratado públicamente durante muchísimo tiempo". Asimismo, sí deja caer su mala experiencia en un espacio televisivo que se emite "en horario infantil", y que, dada su relación con Mediaset, podría ser Sálvame.

"Me he sentido muy juzgada. Me acuerdo de la época más triste de mi vida, cuando era machacada diariamente en ese programa de horario infantil y encima, claro, me tenía que morder la lengua", explica al medio de corazón.

La sobrina de Rocío Jurado echa la vista atrás para recordar uno de los momentos más duros de aquella etapa: "Recuerdo, en esos momentos tan malos, estar en mi cama y que mi hijo mayor me dijera: 'mamá, ¿estás malita?'. Lo único que me pasaba es que tenía el corazón roto".