Rosa López, en su momento más frágil: "He vuelto al psicólogo, me tengo que recolocar"

Las últimas polémicas parece que han hecho mella en la salud de Rosa López. También los continuos atasques que recibe a través de las redes sociales. Así lo denuncia ella misma en una entrevista en Semana, donde reconoce que ha pasado días muy difíciles hasta el punto de tener que ponerse en manos de especialistas: "He tenido que volver al psicólogo. A mis 42 años me he tenido que recolocar", señala la cantante. "Gracias a Dios puedo pagarlo, pero no todo el mundo se lo puede permitir".

El detonante de esta situación fue la gran fiesta eurovisiva en Barcelona donde la granadina se subió al escenario para deleitar a los presentes con un medley de canciones de Eurovisión. Comenzó intentando cantar el mítico Quédate Conmigo de Pastora Soler, se atrevió con La Noche Es Para Mí de Soraya y también quiso regalar a sus fans el Amanecer de Edurne para finalizar con su icónico Europe's Living a Celebration.

Pero las cosas, desde luego, no salieron como ella esperaba. Después de esta actuación, las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios de preocupación por la voz de Rosa y su aparente incapacidad para afinar.

De ello habla en Semana. Yo hice juna actuación con mucho amor. Tienen que entender que yo canto esas canciones con mi voz, no con las de ellas. Yo canto a mi forma. También es verdad que ese día tuve poco tiempo para prepararme", admite. Aun así, dice que ha hecho autocrítica. "Me equivoqué. Como cantante no estuve bien. Se aprende y ya está".

Para Rosa, lo que más le hace daño es pensar que esas críticas feroces no se las harían a otro cantante. "Pasarían más desapercibidas", señala. "También me hace gracia, lo digo de manera irónica, que cuando las cosas se hacen bien nadie te empodera".

La artista, que asegura que ha perdido "unos 40 o 45 kilos", admite sus ganas de casarse. "Sería un paso importante en mi vida. Eso sí, no quiero vivirlo estresada", asegura.