La confesión de Broncano a Almudena Ariza: "Veo el Telediario desnudo"

La periodista y presentadora Almudena Ariza, uno de los grandes referentes informativos de RTVE, visitó este martes La Resistencia para presentar el programa de reportajes Españoles en conflictos, que se puede ver en La 1.

Se trata de una apuesta de producción propia de la cadena pública en la que la corresponsal recorrerá el planeta en busca de historias de los españoles que conviven con los grandes problemas del mundo.

No hacía falta tanta sinceridad, @almuariza



Ánimo, periodistas. Yo estudié Periodismo y miradme 😢 Disfrutad de la cafetería de vuestra facultad, que el título al final os lo dan.

Como ya es tradición en el programa de Movistar Plus+, Ariza le llevó un regalo a Broncano, una camiseta con un mensaje en inglés que decía: El mundo necesita periodistas, la misma que ella llevaba.

"Las he encargado para vosotros, las he hecho yo. Hay diferentes tallas para el equipo", comentó la periodista. Tras recibirlo, el presentador dejó sin palabras a su invitada con la sorprendente confesión.

"Me la voy a poner en casa para ver el Telediario, porque normalmente lo veo desnudo. Para que la información me llegue directa a la piel y no poner filtros entre el periodismo y yo. A puro huevo", afirmó Broncano entre risas.