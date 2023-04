El Parlament presentará alegaciones a la JEC contra la retirada del escaño a Laura Borràs

La Mesa del Parlament ha acordado este martes encargar a los servicios jurídicos de la Cámara catalana la redacción de alegaciones a la notificación de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada del escaño a la presidenta suspendida de la Cámara y líder de Junts, Laura Borràs, tras haber sido condenada por prevaricación y falsedad documental, según han explicado fuentes parlamentarias.

El Parlament recibió el pasado viernes la notificación oficial de la JEC, que dio 10 días -que finalizan el día 28- a la Cámara catalana para informar de las medidas que tome para retirar el acta a Borràs.

Según las mismas fuentes, la Mesa ha acordado, con el voto en contra del PSC, encargar las alegaciones para oponerse a la injerencia de la JEC y defender el Reglamento del Parlament, que no contempla la retirada del escaño hasta que no haya una sentencia firme.

Borràs fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y todavía puede recurrir la sentencia que, por tanto, no es firme.

Las mismas fuentes han explicado que los miembros del PSC en la Mesa han votado en contra a las alegaciones porque ya hay dos sentencias del Tribunal Supremo (TS) de los casos del expresidente Quim Torra y el diputado Pau Juvillà que dan la razón a la JEC.

Cs lamenta que el Parlament presente alegaciones



"Lamentamos que siga la ficción y el esperpento y se presente alegaciones en lugar de asumir la realidad, la fuerza de la razón y la fuerza del estado de derecho", ha dicho Martín Blanco, portavoz de Cs en el Parlament.

El portavoz parlamentario ha dicho que lo que se busca es "seguir mareando la perdiz" y continuar "con la inseguridad y la interinidad" en la institución.

En la misma línea, ha remarcado que en el próximo pleno, Borràs no tendría que tener la condición de presidenta suspensa sino que ya no tendría que serlo porque "no puede continuar ni un minuto más como diputada".

Propuesta del PSC de reforma del reglamento



Por otra parte, la Mesa ha admitido a trámite una enmienda a la totalidad de Junts a la propuesta de reforma del Reglamento del PSC, que busca modificarlo para detallar "en qué casos y de qué manera" la Cámara puede cesar a los miembros de la Mesa del Parlament -incluyendo a su presidenta- y a las mesas de las comisiones.

Asimismo, según las mismas fuentes, la Mesa ha rechazado la reconsideración presentada por Vox sobre la Proposición de Ley de ERC y la CUP para limitar los discursos de odio en el Parlament, incorporar el voto telemático en situaciones excepcionales y ampliar los supuestos de delegación de voto.

El órgano de la Cámara catalana también ha tramitado este martes los cuatro procedimientos de urgencia extraordinaria sobre las asignaciones de los expresidentes, uno del PSC, uno de los comuns y dos de Cs.

Finalmente, la Mesa ha tratado, sin llegar a un nuevo acuerdo, el recurso del PSC con el que anuló los acuerdos de la Mesa del Parlament que, en julio de 2022, mantuvieron la delegación de voto del exconseller Lluís Puig.