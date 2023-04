El toque de atención en directo de Sonsoles Ónega a Miguel Lago por un comentario inapropiado: "No tiene gracia"

El programa Y ahora Sonsoles trata diferentes temáticas y en ellas las opiniones juegan un papel importante. Esta es la razón por la que la presentadora del espacio, Sonsoles Ónega, es muy contundente con los comentarios de sus colaboradores y no deja pasar por alto aquellos que no son su agrado. Así ha ocurrido este lunes con Miguel Lago, a quien hizo un llamado de atención por expresarse de manera inapropiada.

Como de costumbre, la comunicadora presentó los temas que se tratarían en el programa y, entre ellos, se centraron en los trastornos alimenticios. "Vamos a hablar de dietas destructivas, consejos para vomitar sin hacer ruido...", expresó la periodista, haciendo una breve pausa tras escuchar algunos murmullos de Lago.

Fue entonces cuando la madrileña, visiblemente molesta, le preguntó al humorista: "¿qué está usted diciendo, que me está alterando?". "Perdóname, Sonsoles... Que estaba yo diciendo: 'mira qué útil, mira qué útil', sobre eso de vomitar sin hacer ruido. Para mí digo, que a veces en la madrugada del sábado para el domingo, cuando llego a casa a las cinco de la mañana...", fue la respuesta irónica del vigués, que, por supuesto, no le hizo ni una pizca de gracia a la presentadora.

Sonsoles Ónega no encontraba la razón por la que Miguel Lago se tomó a broma el tema de los trastornos alimenticios. "Le voy a decir al señor Lago que no tiene gracia, sobre todo por el tema que es. Pero bueno, venga vale", declaró, dejando claro que se trata de un tema serio con el que comentarios como el que él hizo no tienen cabida. Tras la llamada de atención al vigués, la presentadora prosiguió con normalidad el magacín y dio paso a un vídeo sobre el tema a tratar.

No es la primera vez que la autora de Calle Habana reprende a sus colaboradores por sus comentarios inapropiados. Hace unos días, en el programa se habló de Tamara Falcó y el retoque que le realizó a una foto junto a su futuro esposo Íñigo Onieva, en la que, claramente, la marquesa de Griñón se quitaba un par de kilos.

Poco después, la hija de Isabel Preysler sufrió una gastroenteritis, hecho que aprovechó Javier Cid para decir que, ahora, ella ya no tendría que quitarse centímetros. Un comentario que Sonsoles no dudó en hacer hincapié. "Ese comentario no me gusta nada en este programa. ¿Lo que estás diciendo es que tiene que perder peso?", preguntó tajantemente la escritora.