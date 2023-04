Una pareja de comensales celebra el 7º aniversario de 'First Dates' tatuándose la fecha de su cita

First Dates celebró este lunes su séptimo aniversario de emisión en Cuatro y lo hizo con una serie de citas muy especiales, como la de Sofía y Mario.

El pasado 11 de noviembre de 2021, la madrileña conoció en el programa al que, a día de hoy, es su pareja. "No sabía lo que era estar enamorada hasta que le conocí", reconoció la joven.

"No le puedo querer más, aunque igual no se lo digo lo suficiente y no lo sé explicar, pero es algo muy intenso", admitió Sofía antes de que llegara Mario.

Sofía y Mario, en 'First Dates'. MEDIASET

Carlos Sobera les llevó a la misma mesa donde cenaron el día que se conocieron, y recordaron los momentos vividos en el programa como los nervios, los juegos de seducción o como aceptaron una segunda cita.

Además, tuvieron que lidiar con la dificultad de haber estado estudiando fuera de España, pero la distancia entre Canadá y Eslovenia no hizo que dejaran de quererse.

Como Sofía tenía la sensación de no ser muy detallista con Mario y decidió, para expresarle todo su amor, darle una sorpresa en el restaurante de Cuatro.

Mario, en 'First Dates'. MEDIASET

Cuando acabaron la cena se fueron al reservado, pero en vez de tomarse el postre, vieron como allí les esperaba un tatuador: "Quiero que nos tatuemos la fecha en la que nos conocimos y lo hagamos aquí, el lugar en el que lo hicimos", afirmó la madrileña.

Y así lo hicieron, ambos dejaron marcadas sus pieles con aquel 11 de noviembre de 2021 para que ninguno de los dos se olvide de aquel momento tan especial que First Dates les hizo pasar.

"No cambiaría nada de este año y medio, creo que eres la mujer de mi vida y espero formar una familia contigo en el futuro", concluyó diciendo Mario.