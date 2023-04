La diada de Sant Jordi està molt a la vora. Aquesta edició està marcada per l'augment de parades de llibres i roses i per les promeses dels organitzadors, que asseguren que l'oferta de llibres d'enguany serà "la més gran de la història".

Per això, portem cinc recomanacions de llibres en català per a comprar i regalar en aquest dia tan assenyalat.

'Crims: pecats capitals' de Carles Porta La Campana

El fenomen que tant èxit té a la televisió torna a les llibreries. Carles Porta presenta Crims: pecats capitals, una obra on la supèrbia, l'avarícia, la luxúria, la ira, la gola, l'enveja i la mandra són sempre el possible mòbil dels set crims que s'expliquen.

El segrest de la Melodie Nakachian en el món de la jet-set de la Costa del Sol; el crim al supermercat Esclat de Mollet del Vallès, on va ser apunyalat el vigilant de seguretat; la desaparició a Canovelles del nadó d'una família a la qual feia poc li havia tocat la loteria de Nadal o, el cas Febamar a Alcanar, en el qual el propietari d'un concessionari de cotxes i la seva dona són assaltats i torturats fins a la mort, són alguns dels casos que s'explicaran i els quals els investigadors intentaran esclarir.

Crims: pecats capitals; Editorial La Campana, 2023; 344 pàgines; PVP: 21,90 euros.

'La possibilitat de dir-ne casa' de Marta Orriols Edicions Proa

La periodista Marta Orriols presenta La possibilitat de dir-ne casa, una historia on la Valentina –Tina-, una corresponsal de guerra que fa molts anys viu fora de casa, torna a Barcelona per distanciar-se d’una regió del món que l’apassiona i la desgasta i una amistat amb una companya de professió a Beirut que questiona els seus sentiments.

Un cop arriba al poble on va creixer, els retrobaments amb familiars, amics i amb persones del seu passat que va estimar es converteixen en petites revelacions que l’ajudaran a traçar el seu itinerari vital i a reconèixer la necessitat de pertànyer a un lloc i a unes persones.

La possibilitat de dir-ne casa; Edicions PROA, 2023; 320 pàgines; PVP: 21,90 euros.

'32 de març' de Xavier Bosch Univers

L'escriptor Xavier Bosch ha estat coronat quatre vegades com l'autor més venut per Sant Jordi i aquest any podria tornar a ser-ho. El periodista català presenta 32 de març, la història de la Bàrbara, una venedora de drets literaris internacionals que s'instal·la a París com a refugi per deixar enrere una experiència que ha trastocat la seva vida. A la ciutat francesa se'n va viure a casa de la seva àvia, la Margaux, amb qui té un vincle molt especial.

Un matí de 2008, però la Bàrbara es troba un jove desconegut dormint al seu sofà vermell. Es tracta d'un fotògraf que mai retrata a les persones. Amb ell, començarà una recerca inesperada on descobriran els secrets de la mamie Margaux, una dona que va sobreviure l'ocupació alemanya a París durant la Segona Guerra Mundial.

32 de març; Editorial Univers, 2023; 576 pàgines, PVP: 22,90 euros.

'Les nostres mares' de Gemma Ruiz Pala Edicions Proa

Aquesta novel·la de la periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà ha rebut el premi Sant Jordi 2022. Es tracta d'una obra que vol honorar la generació de dones que van renunciar als seus somnis perquè les seves filles sí que poguessin triar. En ella, Palà recull deu històries de dones en un context de dictadura, on no tenien permès desplegar el seu talent.

Tot i això, aquestes protagonistes planten cara i no s'amaguen de res ni de ningú. Amb sororitat i alegria, defugen la gàbia domèstica i s'atreveixen al més impensable per amor als seus fills. L'autora vol mostrar que malgrat que sempre es reconeguin només les figures masculines, resulta que els autèntics referents de la vida són les nostres mares.

Les nostres mares; Editorial PROA, 2023; 304 pàgines; PVP: 20,90 euros.

'La mestra i la Bèstia' de Imma Monsó Anagrama

Inma Monsó torna a les llibreries amb la seva última novel·la: La mestra i la Bèstia, la història d'una jove mestra de vocació dubtosa i escassa capacitat de comunicació oral que arriba a la seva primera feina, a l'escola del Pirineu ribagorçà, durant el setembre de 1962.

Allà, marcada pel seu passat i per l'educació rebuda, conviurà en un entorn rural on coneixerà a un home fascinant amb qui mantindrà una relació unidireccional i descobrirà, horroritzada, que no n'hi ha prou amb la discreció i l'afabilitat perquè una comunitat ens deixi en pau.

La mestra i la Bèstia; Llibres Anagrama, 2023; 352 pàgines, PVP: 19,90 euros.