Para el abogado de Pablo Ibar, condenado en EE UU, su objetivo es la absolución

El abogado del ciudadano hispanoestadounidense Pablo Ibar, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tres asesinatos, aseguró que su cliente está "realmente esperanzado" con la nueva apelación y confió en que se repita de nuevo el juicio con el "objetivo de lograr la absolución".

El letrado estadounidense Joe Nascimento hizo estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en la ciudad de San Sebastián (norte), antes de impartir una conferencia a estudiantes de Criminología y Derecho de la Universidad del País Vasco.

Nascimiento reconoció que salió "bastante alentado" de la vista oral celebrada el pasado 28 de febrero en el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito de Florida, en la que solicitó la revocación de la cadena perpetua impuesta a Pablo Ibar y la celebración de un nuevo juicio, al entender que el anterior también estuvo plagado de "errores".

Pablo Ibar, quien pasó 16 años en el corredor de la muerte hasta que en 2016 un tribunal de apelación anuló la sentencia al considerar las pruebas "demasiado endebles", confía en que ahora pueda suceder algo parecido, que su condena a cadena perpetua sea revocada y se celebre un nuevo juicio dentro de este caso, cuyo sumario suma más de 20.000 folios.

De hecho, su abogado reconoce que esa "esperanza" es precisamente la que sostiene a Pablo Ibar, quien permanece encarcelado en Estados Unidos desde 1994 por tres crímenes que asegura que él no cometió.

Ibar, de 50 años, casado y padre de dos hijos, y sobrino del boxeador vasco José Manuel Ibar 'Urtain', lleva más de media vida en prisión y fue juzgado ya cuatro veces por las muertes de Casimir Sucharski, dueño de un club nocturno, y de las modelos Marie Rogers y Sharon Anderson.

Su familia centra ahora las esperanzas en la próxima resolución del tribunal de apelación, que hace públicas sus decisiones una vez por semana.

No se necesita unanimidad

"Puede ocurrir en cualquier momento" o tardar "algunos meses", señala su abogado, quien alegó "doce motivos jurídicos" para demostrar "los errores" que, según denuncia, se sucedieron en el juicio por el que Ibar esquivó la pena de muerte a cambio de pasar la vida en prisión.

La "insuficiente" prueba de ADN localizada en una camiseta, la falta de vínculo con los asesinados o la "inconsistencia de la declaración" de un testigo clave para la Fiscalía son algunos de los argumentos esgrimidos por la defensa de Ibar.

El abogado asegura que en el caso de que el tribunal admita sus motivos y se repita el juicio tendrán que "lidiar con todo el Estado de Florida", uno de los 29 estados de EE UU que mantiene la pena de muerte y que hace unas semanas rebajó la exigencia para imponerla al acuerdo de 8 de los 12 miembros del jurado, sin ser necesaria ya la unanimidad.

El letrado expresó su temor a tener que lidiar con "fiscales desesperados por ganar" y con "adversarios que no busquen Justicia sino sencillamente su éxito" profesional, pero dejó claro que ellos "no pararán" y que, en el hipotético caso de no lograr ahora su objetivo, recurrirán al Supremo.