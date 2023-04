Dulceida habla sobre su deseo de ser madre: "Del año que viene no pasa"

Dulceida ha sido la última invitada de 100 minutos, el nuevo formato de entrevistas del streamer Nil Ojeda. Los creadores de contenido han compartido una hora y media de recuerdos y confesiones y, cuando apenas quedaban dos minutos, han hablado sobre el futuro de Aída.

Nil ha querido preguntarle sobre su deseo de ser madre, del que ya habló en su documental. La influencer estuvo a punto de comenzar el proceso con su expareja Alba, pero la ruptura paralizó los planes que ahora confiesa que no quiere dejar atrás.

"Yo creo que del año que viene no pasa", ha revelado por sorpresa: "Llevo desde los 28 que me entró el deseo de ser madre. Con 25 decía que no quería tener hijos y prefería que los tuviera mi hermano"

Sin embargo, ahora asegura que le apetece "el caos y el estrés" de compaginar su trabajo con su futuro hijo o hija, de los que ya ha pensado hasta nombres.

"Quiero nombres que empiecen con A, pero solo se me ocurren de niña: Alex, Aria...", ha comentado ilusionada, aunque con cautela. Comenta que no cree que esté embarazada antes de la próxima edición de los Premios Ídolos.

Con ahora, 33 años, hace más de cinco años que va detrás de cumplir este deseo y parece que en el futuro próximo será una de sus máximas prioridades, junto con los Premios Ídolo.

Además, después de haber formado parte de dos películas, ha confesado que quiere seguir buscando oportunidades donde desarrollarse como actriz y adentrarse en una nueva etapa de su carrera.