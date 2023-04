El Observatorio Estatal sobre la Soledad: "La soledad no deseada aumenta un 26% la probabilidad de morir prematuramente"

ONCE

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), de la Fundación ONCE, ha presentado este lunes un informe que evalúa por primera vez los gastos de la soledad no deseada en España, que superan los 14.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,17% del Producto Interior Bruto (PIB) de 2021.

El trabajo, realizado por expertos de las Universidades de La Coruña y Vigo en colaboración con Nextdoor, detalla que los costes provocados por la soledad no deseada se obtienen de la suma de los gastos sanitarios (consultas médicas y consumo de fármacos) y las pérdidas de productividad.

"Una persona puede tener mucho contacto social, pero sentirse sola. Es un sentimiento negativo relacionado con la sensación de tener menos relaciones sociales de las que nos gustaría o de que estas sean de peor calidad de las que nos gustaría", afirma Berta Rivera, catedrática de Economía de la Universidad de La Coruña y una de las investigadoras del informe.

"La soledad no deseada no es una enfermedad catalogada como tal, pero hay estudios que reflejan que existen un 26% más de probabilidades de morir prematuramente", expone Rivera.

También señala que la soledad no deseada va asociada con numerosas enfermedades como "ansiedad y depresión" o "demencia", lo que influye en que este tipo de personas hagan un mayor uso de los recursos sanitarios.

"La soledad no deseada afecta a un 13,4% de la población española", afirma Bruno Casal, profesor ayudante doctor de la Universidad de La Coruña, quien subraya que "la soledad afecta mucho a las poblaciones más jóvenes, adultos jóvenes y adolescentes, así como a los más mayores".

Al respecto, indica que en el tramo de edad de entre 16 y 24 años, la soledad afecta a un 21,9%, el mayor porcentaje de todos los grupos de edad. Asimismo, las mujeres sufren en mayor medida soledad no deseada, un 14,8%, mientras que en el caso de los hombres ese porcentaje se reduce al 12,1%.

Casal divide las causas en externas (79,1% del total), entre las que se incluye la "falta de apoyo familiar o social, causas laborales, aislamiento debido al entorno o por ejercer el cuidado de otras personas". Entre las causas internas (19,1%) figuran las "dificultades para relacionarse con los demás" o problemas salud, ya sean físicos o mentales.

"La sobreutilización de los servicios sanitarios conlleva que el coste total asciende a 6.101 millones de euros", sostiene Casal. Dentro de ese coste, la mayor partida es para las "visitas al especialista" (64% del total), aunque también se incluye "el sobreconsumo de medicamentos". Dentro de ese consumo de medicinas, destacan los "tranquilizantes relajantes y antidepresivos estimulantes".

Asimismo, el coste de las pérdidas de producción, ya sean por situación de paro, empleo a tiempo parcial o muertes prematuras, ascienden a 7.848 millones de euros, según el informe de SoledadES. "En 2021 se calcula que ha habido 848 muertes en las que la soledad ha tenido una influencia significativa. Supone que se han perdido 6.707 años de vida productiva, lo que equivale a unos 191 millones de euros debido a estas muertes prematuras", añade Casal, quien califica la soledad como una "epidemia silenciosa".

Carmena: "Hay que soñar con 79 años como yo"

"Hay dos momentos en la vida muy vinculados a la soledad, uno en la adolescencia y otro cuando te quedas sin la familia y el trabajo. Los seres humanos no solo tienen que tener salud, tienen que tener proyectos, hay que soñar siempre, cuando tienes 14 años y cuando tienes 79 como yo", afirma la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha participado en la presentación del informe y ha recordado que bajo su mandato "Madrid fue el primer Ayuntamiento de España en enfocar la necesidad de hacer frente a la soledad no deseada".

"7 de cada 10 personas conocen a alguien que está afectado por la soledad. Es un problema que nos afecta a todos o nos va a afectar a todos", explica Marta Álvarez, directora para el sur de Europa de Nextdoor, plataforma contra el aislamiento, quien recuerda que la soledad "va en aumento" a nivel global.

Por su parte, Miguel Carballeda, presidente del grupo social de la ONCE, resaltó "la necesidad de luchar, entre todos, contra esta lacra social que es la soledad y que tiene un fuerte impacto en los individuos que la sufren en su día a día, tal y como muestra este estudio".

"En 2030 tendremos que cuidar a 23,6 millones de personas en Europa, como para mirar hacia otro lado. Todos tenemos responsabilidad y debemos trabajar conjuntamente en la inclusión social", concluye Matilde Fernández, presidenta del Observatorio de la Soledad No Deseada.