Quién era Patricia Rite, la joven influencer que ha fallecido a causa de un cáncer de piel

La joven influencer Patricia Rite, conocida en el mundo de la televisión tras su paso por el programa Mujeres y hombres y viceversa en el año 2015, ha fallecido este domingo a los 30 años de edad en Huelva como consecuencia de un cáncer de piel. Patricia había hecho visible la noticia de su enfermedad y el progreso desde que fue diagnosticada hace cuatro años y, hace apenas unas semanas, la joven había anunciado a sus seguidores que había tenido una recaída.

El pasado 28 de marzo, Patricia Rite actualizaba que había vuelto a estar ingresada en el hospital por cáncer de piel en estado metastásico que padecía desde 2019. Y es que a principios de marzo, la influencer anunciaba en su perfil oficial de Instagram una mala noticia: "El TAC no ha ido como yo me esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo".

Un ejemplo de superación en redes

La joven de 30 años se dio a conocer en televisión en el año 2015 tras participar como pretendienta en este programa. Concretamente, entró para conquistar al por aquel entonces tronista, Lukas Ablático. Después, se convirtió en influencer en redes sociales y actualmente cuenta con casi 96.000 seguidores en Instagram.

Patricia compartió con sus seguidores todo el progreso de la enfermedad que padecía, convirtiéndose en un ejemplo de superación constante, dando visibilidad a este tipo de cáncer. La joven mostraba su rutina diaria, las pruebas, avances, logros, caídas, los diferentes tratamientos, su cambio físico y, sobre todo, cómo estaba influyendo en su salud física y mental.