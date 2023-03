Patricia Rite ('MyHyV') actualiza la evolución de su cáncer metastásico: "Me voy esforzar en hacer cosillas, pero ahora me veo flojísima"

Patricia Rite ha actualizado su estado de salud tras el último percance provocado por el cáncer de piel metastásico que tiene. Rite, que lleva cuatro años tratándose de la enfermedad, ha estado de nuevo ingresada en el hospital.

Pero ya está en casa, incluso antes de lo previsto, y ha ofrecido la última hora sobre la evolución de la enfermedad. "Veían una tontería que me quedara el fin de semana en el hospital", explica la influencer en TikTok.

Además, desvela que está muy cansada y sufre fuerte dolores de espalda que le impiden dormir de manera normal, ya que lo hace sentada.

"Tengo mucha fatiga, mucho dolor de estómago por los corticoides", explica, aunque también afirma que el dolor de los riñones ha ido a menos.

Patricia también informa de que tiene la barriga inflamada: "Intenté ponerme un pantalón, pero es imposible. Mi barriga está... De yo tener una XS, ahora está en tamaño L. No os podéis hacer una idea", les dice a sus seguidores, que reconoce que le cuesta hacer las cosas "una barbaridad". "Me voy a ir esforzando en hacer más cosillas, pero ahora me veo flojísima", afirma, no obstante.

Luchando cuatro años

La joven, que se dio a conocer en el mundo de la televisión en 2015 tras su participación como pretendienta en Mujeres y hombres y viceversa, dispuesta a enamorar a Lukas Ablático, uno de los tronistas por aquel entonces, se adentró después en el mundo de las redes sociales y en la actualidad cuenta con casi 80.000 seguidores en Instagram.

Hace cuatro años le diagnosticaron un cáncer metastásico y, aunque trata de no perder la sonrisa, la de Huelva recibió a principios de mes una mala noticia en relación con su enfermedad. "El TAC no ha ido como yo me esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo", es como empezaba el texto que Rite publicó en su Instagram.

La influencer explicó ante sus seguidores que "lo poco que tenía sano, ya no lo está". "Hay opciones, tratamientos experimentales y acceder a inmunoterapia, pero cada vez son menos y se acaban", apuntaba.

"Sé como soy y que hoy el día me toca así. Mañana o en unos días me repondré", aseguraba, a sabiendas de que, por mucho que haga esfuerzos, "la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra".

Una de las cosas que más le duele es ver a sus seres queridos sufrir, pero ella no tira la toalla. "Como siempre digo, que dure lo que tenga que durar, pero que esperemos que sea lo máximo posible", concluía en su escrito.