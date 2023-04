Polémica en redes por el aspecto de Sam Smith durante un concierto en Inglaterra

Conocido por tener la típica imagen de cantante británico que no se mete en líos, contando con Lady Gaga como referente y habiendo siendo comparado con Adele en numerosas ocasiones, hace una década que la voz de Sam Smith se convirtió en una de las más aclamadas en todo el mundo. Pero parece que, desde que salió del armario como persona no binaria, a algunos no les hace ya tanta gracia

El último ejemplo han sido las redes sociales echando fuego después de que una usuaria de TikTok publicase unas fotos tomadas durante uno de sus últimos conciertos.

No es nuevo que su imagen, sus videoclips y su lucha por visibilizar otras realidades del colectivo LGTBIQA+ han generado, en ocasiones, mucha controversia y su aspecto en sus últimos conciertos no ha pasado desapercibida. Se ha convertido en un fenómeno viral.

En su gira The Gloria Tour, Sam Smith rompe con lo normativo y se muestra libre y seguro desafiando a quienes le critican.

Al mismo tiempo que los que que exponen al artista al odio de las redes a través de sus comentarios, otros defienden su libertad de expresión y acusan de homofobia y gordofobia a quienes juzgan a Smith por su aspecto sobre los escenarios.

Si os molesta la actuación de Sam Smith pero no la de Damiano (Måneskin), Adam Levine (Maroon 5) o Dan Reynolds (Imagine Dragons), vuestro problema se llama gordofobia. Y homofobia. De nada. https://t.co/d3eXNZTmYj pic.twitter.com/gxZc6IJe0H — Bananando 🍌🕊 (@nandooriola) April 16, 2023