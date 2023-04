Esther Doña reacciona a la nueva paternidad de su ex, Santiago Pedraz: "Me parece irresponsable, se conocen de hace meses"

El pasado verano, la relación de Santiago Pedraz y Esther Doña fue uno de los temas del momento en la prensa del corazón, pues anunciaron su compromiso en una exclusiva a la vez que se estaba hablando de su ruptura, algo que después se confirmó. Y ahora, ocho meses después, él va a volver a ser padre a sus 64 años.

Fue Beatriz Cortázar quien informó este jueves de que el juez espera un hijo junto a Elena Hormigos, con quien lleva saliendo cuatro meses. Este sería el cuarto retoño de Pedraz.

"No estaba en las quinielas, pero es un bebé muy deseado. Ha llegado antes de lo que calculaban. Nacerá en el mes de noviembre", contó la periodista. Además, según contaron por la tarde en Y ahora Sonsoles, la asesora jurídica estaría ya de dos meses.

Pero, además, en el programa de Ónega también estuvo presente Esther Doña, colaboradora habitual del espacio, quien aseguró que se quedó "en shock" al conocer la noticia.

"Ana Obregón más o menos ronda la edad de Santiago. Me parece bastante injusto lo que le está cayendo a ella por ser mujer y un hombre, en cambio, puede ser padre con 64", reflexionó la tertuliana.

"Me ha sorprendido porque es nada de tiempo, me parece bastante irresponsable, es lo que yo opino", defendió. "Me parece bastante irresponsable que, cuando conoces a una persona de hace dos meses, se supone, vayas a tener un hijo".

"Ella viene de un divorcio, él ha tenido dos divorcios y dos prometidas. Tiene tres hijos, es abuelo y le conoces de hace dos meses", recordó Esther Doña. "Un niño requiere muchísimo tiempo y al juez le encanta viajar. Cuando comenzamos la relación, en ningún momento me planteé tener hijos con él".

"Para mí un hijo no es como tomar una Coca Cola, es para toda la vida y tienes que tener muy claro con quién lo vas a tener, si es la persona adecuada", sostuvo en Y ahora Sonsoles.