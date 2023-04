Dani, en 'First Dates': "Soy egocéntrico narcisista, me quiero más a mí mismo que lo que podría querer a nadie"

"Soy egocéntrico narcisista y por eso mis relaciones no llegan a más, me quiero más a mí mismo de lo que puedo llegar a querer a nadie", afirmó Dani en su presentación en First Dates este jueves.

El agente de seguros le comentó a Elsa Anka que no había tenido mucha suerte con sus parejas: "Soy de la generación Disney y sueño con un amor de fantasía que igual no existe", afirmó.

"Busco una vida con una relación monógama, con su cortejo… un chico divertido y con disciplina de trabajo", le explicó Dani a la presentadora del programa de Cuatro.

Dani y Óscar, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Óscar, que lo que primero que hizo fue presumir de sus abdominales: "Me los he trabajado a base de dieta, un entrenador e ir al gimnasio".

"Cupido todavía no me ha penetrado con su flecha en mi corazón", afirmó el enfermero. "Me ha parecido un chico muy guapo, pero con rasgos faciales de jovencito", señaló Dani al ver al barcelonés.

Óscar y Dani, en 'First Dates'. MEDIASET

En la cena comentaron su afición al deporte y al gimnasio, pero cuando Óscar dudó de la forma física del agente de seguros, este comentó: "¿Nos quitamos la camiseta a ver quién está mejor?".

Según avanzó la velada, se fueron conociendo un poco más hablando de amores pasados, relaciones y hobbies. "Es que no para de hablar", se quejó el enfermero.

Al final, Dani sí que quiso tener una segunda cita con Óscar porque "me ha sorprendido para bien en la cena". El barcelonés, en cambio, no quiso volver a verle: "No he notado una conexión especial y físicamente tampoco me ha gustado, busco a alguien más musculado".