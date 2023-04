Francisco intenta amañar su cita en 'First Dates' con Maite y hace huir a la comensal

"En First Dates busco a un hombre que no le dé ni al alcohol ni a las drogas, pero sí al sexo duro, que me gusta", afirmó Maite en su presentación en el espacio de Cuatro este miércoles.

Tan clara fue la comensal, que Richard Pena, la voz en off del programa, comentó: "Por primera vez en casi siete años, me parece que no tengo absolutamente nada que comentar. Solo, que encuentre lo que busca".

La cordobesa le contó a Carlos Sobera que llevaba sola casi diez años: "Mi ex encontró a otra más joven y me dejó por ella. He aprendido que en una relación no hay que darlo todo".

Maite, en 'First Dates'. MEDIASET

"Creo que a los hombres hay que conocerlos porque me puedes poner a un Brad Pitt, pero si luego yo pienso que es un cardo borriquero... Eso sí, a Matías (el barman de First Dates) sí que me lo llevaba a casa", admitió entre risas mientras el argentino se sonrojaba.

Su cita fue Francisco: "Soy agricultor y el trabajo del campo es duro, pero me gusta. Soy muy alegre, hago bromas... siempre tengo la misma armonía", comentó.

Maite y Francisco, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras bailar con Maite, la cordobesa comprobó que no le gustaba la pareja que le había elegido el equipo del programa: "Por la calle no me habría fijado en él. No es mi tipo de hombre. Bajito, con el pelo pintado... debería ser más natural".

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, pero Maite no estaba convencida: "Abre la boca y pierde todo el encanto", admitió.

Francisco, en 'First Dates'. MEDIASET

"Lo que he visto no me ha llamado la atención", afirmó la comensal, pero lo que dijo Francisco durante la cena no le gustó nada a Maite: "Nosotros podemos decir aquí una cosa y luego que sea otra para quedar bien los dos. Que digamos que sí, pero luego...".

El intento de amañar la cita le gustó menos aún a la cordobesa: "No tengo que engañar a nadie para quedar bien porque con la verdad se va a todos sitios".

En mitad de la velada, Maite le dijo que no le había gustado ese detalle y que prefería marcharse de la cita: "A mí no me impone nadie decirle que sí. No me he sentido a gusto para darle una segunda cita", afirmó.

Carlos Sobera y Maite, en 'First Dates'. MEDIASET

Sobera la despidió en la puerta del local: "La próxima vez habrá más suerte. Cuídate mucho", le dijo a Maite, que le contestó: "Eres un buen hombre".

Entre risas, Francisco le comentó al presentador: "Se ha ido volada, no me ha querido. Pero no pasa nada, no me hundo porque me han venido palos más duros que este". El vasco le comentó antes de despedirse que "lo sucedido forma parte de la vida".