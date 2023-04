Ana Boyer, sobre la primera prueba del vestido de novia de Tamara Falcó: "Nos encantó verla así"

Ana Boyer ha presentado este jueves la nueva colección cápsula de Trucco, marca de la que se estrena como embajadora, y ha aprovechado para responder a las preguntas sobre una de las celebraciones más esperadas entre la crónica social: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Boyer cuenta los días para escuchar a su hermana decir 'sí, quiero'; y, aunque tendrá que esperar hasta el 8 de julio para ello, sí ha tenido acceso a la prueba del vestido de novia.

"Nos apetece mucho ver a Tamara ese día. Nos hace mucha ilusión", ha contado a la prensa, asegurando que la marquesa está "completamente feliz y tan encantada con las preparaciones y todas las cosas, que estamos con muchas ganas de compartir ese día con ella".

La colaboradora de El hormiguero contó en el programa que ha confiado en la firma Sophie et Voilà para casarse con Onieva y que, aunque ni su madre, Isabel Preysler, ni su hermana entienden del todo el concepto, está muy contenta con su elección.

Boyer no sabe qué vestuario lucirá en la boda, aunque sigue buscando algo que le convenza: "No tengo todavía el vestido, espero encontrarlo a lo largo del mes que viene, pero todavía no tengo nada".