Juan Peña cumple un sueño: "Me he comprado una casa en La Moraleja"

Juan Peña actuará este sábado 15 de abril en Fiesta de la Resurrección, un festival católico que se celebrará en la plaza Cibeles de Madrid. El artista compartirá escenario con cantantes como Carlos Baute, y defiende la motivación que impulsa el evento. Lo ha contado en una entrevista con Diez Minutos, donde también ha hablado de otras cuestiones.

"Yo soy católico y se lo intento inculcar a mi hijo. Yo cuando voy a Dubái, veo que cada media hora están rezando y no pasa nada", ha explicado, pues, dada su ideología religiosa, el festival ha generado todo tipo de opiniones.

Al fin y al cabo, el evento le permitirá hacer una de las cosas que más le gustan: reencontrarse con su público. Algo que, además, le permite llevar la vida que siempre ha deseado.

"Saqué mi primer disco en 2007 y desde entonces no he parado. En esas fiestas privadas canto canciones como 'Cómo se puede querer a dos mujeres a la vez', me fascina porque allí coinciden la mujer, la amante... Es como una telenovela. Ese público de la alta sociedad me ha hecho mi nombre. De hecho, he cumplido mi sueño de comprarme una casa en La Moraleja", ha contado.

Peña también ha hablado del nacimiento por gestación subrogada de Ana Sandra, la nieta de su amiga Ana Obregón. "Estoy muy feliz por ella", ha afirmado. Eso sí, sobre la boda de Tamara Falcó ha preferido no hablar. Y es que, tras ser preguntado por su posible actuación en la ceremonia, el artista ha sido breve: "Pasopalabra".