Sebastián Álvaro reconoce en 'Días de tele' que no sabe nadar: "No me ha impedido hacer aventuras en ríos de aguas bravas"

Sebastián Álvaro, el creador del mítico programa Al filo de lo imposible, se sentó en el cierre de temporada de Días de tele para charlar sobre las aventuras. El director presume de haber subido las 14 cimas de más de 8.000 metros de altura que existen en el mundo.

"El mayor jefe de aventuras quela televisión ha conocido". De esta forma describieron a Sebastián en el programa. Tras reconocer que había perdido a 33 amigos a lo largo de 35 años por sus aventuras, Julia Otero quiso conocer el motivo por el que se jugaba la vida.

"Los que no corren aventuras también mueren. Donde más gente muere es en la cama", respondió el invitado. A pesar de todas las expediciones, rescates y viajes que ha realizado, el director reconoció que no sabía nadar.

"Con todo lo que ha hecho por el mundo, y por poco se muere en Alicante", señaló la presentadora. "No saber nadar no me ha impedido hacer aventuras por ríos de aguas bravas", replicó Sebastián.

"Un amigo me dijo que lo mejor si me caía en un sitio así era no saber nadar, porque lo mejor es que te mueras cuanto antes", recordó Álvaro. Además, afirmó que si le ofrecieran una aventura donde hay que pasar por agua, se metería.