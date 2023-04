La nueva Maribel Verdú y su historia de amor con una oveja: "Buscaba la apariencia de segura, cuando no lo era"

Maribel Verdú contó en Días de tele cómo había cambiado su forma de ver la vida y enfrentarse a los proyectos con una actitud más aventurera. Además, contó la graciosa historia de amor con una oveja en su viaje más importante a la Patagonia.

"Yo pensaba que era aventurera, pero no lo he sido hasta ahora. Buscaba la apariencia de segura, cuando no lo era", le confesó la actriz a Julia Otero. "Cuando llegó la pandemia y me di cuenta de que lo único que importa es la salud", explicó.

Verdú reconoció que había "nacido una nueva Maribel", porque ya tema afrontar nuevos retos. "La Maribel de ahora no tiene nada que ver con la de hace 20 años", le aseguró la presentadora, quien había entrevista a la actriz en numerosas ocasiones.

Maribel Verdú nos explica la transformación personal que hizo después de la Pandemia: "Lo más importante es la salud. Cuando eres consciente de esto, el resto da igual".



"El viaje a la Patagonia me cambió, gracias a él pude llevar el 2020 con serenidad" reveló Verdú en Días de tele. Aquel viaje fue especial debido a que en el lugar donde estuvieron rodando solo podían acceder científicos. Además, allí protagonizó una historia de amor con una oveja.

"Vivíamos en un faro y había una oveja gigante que se enamoró de mí. Me seguía a todas partes. El día que nos fuimos no podía salir de la habitación porque la oveja la estaba bloqueando por detrás", recordó entre risas.