Zapeando ha reclamado una deuda en directo. Y es que Sergio, el concursante taxista de MasterChef, contó en una de las emisiones de esta semana que Miki Nadal no le habría pagado un viaje en su vehículo, por lo que le han pedido explicaciones al colaborador.

El programa de La Sexta le ha mostrado el fragmento en el que el concursante del talent culinario contaba que el cómico le dejó a deber un servicio. "Le llevé a su casa y se le olvidó la cartera, y le dije que no pasaba nada, pero que me los iba a cobrar. Me debe 12,50 euros", explicaba Sergio.

"Me acuerdo perfectamente", ha lanzado Nadal. "Yo soy un gran usuario del taxi, y los cojo tanto que cada día me dejo algo: se me cae un día cincuenta céntimos, un billete de 20 euros, un paraguas, me dejo la tarjeta de crédito... Y eso alguien lo tiene que pagar".

El cómico se ha dirigido entonces a todos los taxistas: "Ese gremio me debe dinero todavía y va a pagar las consecuencias de todo el dinero que yo me he dejado en el asiento de atrás. ¡Mucho dinero!".

"Me gustan los taxistas que te recuerdan que no se te olvide nada al bajar, no los que te dicen que bajes rápido. Me vais a pagar todo ese dinero que me he dejado", ha lanzado.

En cuanto a por qué no pagó el viaje que realizó con Sergio, el humorista ha agachado la cabeza: "Si te digo la verdad es porque dije que tenía cara de que no se enteraba". "Le voy a enviar a que venga y hable con Marian de producción", ha bromeado Nadal.